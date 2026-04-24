PSG : Les Socios du Real posent un acte fort pour Vitinha !

Alors qu’il s’est imposé comme un des meilleurs milieux de terrain de la planète, Vitinha est fortement désiré au Real Madrid. Les Socios madrilènes sont passés à l’action afin de mettre la pression à Florentino Pérez pour le maître à jouer du PSG. Explications.

Mercato PSG : Vitinha plébiscité par les fans du Real Madrid

Le Real Madrid se dirige vers une saison blanche et cela devrait provoquer des changements à l’issue de la saison. Alvaro Arbeloa devrait en faire les frais et tout porte à croire qu’il ne sera plus l’entraîneur du club espagnol la saison prochaine, alors que Didier Deschamps et José Mourinho sont évoqués comme des possibilités pour le remplacer.

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Concernant l’effectif, des arrivées sont aussi attendues, notamment au milieu de terrain. D’après un sondage de la Cadena SER publié ce jeudi, le métronome du PSG, Vitinha, arrive largement en tête des votes (34%) pour être la recrue phare dans l’entrejeu des Merengues lors du prochain mercato estival, loin devant Rodri de Manchester City (16%).

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Les Socios madrilènes rêvent ainsi de Vitinha, deux ans après l’arrivée de Kylian Mbappé. C’est en tout cas ce que laisse entendre un sondage réalisé par l’émission El Larguero de la radio espagnole. Arrivent ensuite Enzo Fernandez (Chelsea), Martin Zubimendi (Arsenal) et un autre milieu du PSG, Joao Neves.

Tous les trois obtiennent 10% des votes. Un plébiscite qui confirme la cote de Vitinha, sous contrat jusqu’en juin 2029, même si le numéro 17 du Paris Saint-Germain ne semble pas particulièrement pressé de changer d’air.

Vitinha : « Ce serait une bêtise de partir »

Arrivé à l’été 2022 en provenance du FC Porto pour 41,50 millions d’euros, Vitinha est aujourd’hui une référence à son poste. Troisième au dernier Ballon d’Or, le joueur de 26 ans est devenu une véritable obsession du côté du Real Madrid.

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Pour autant, le compatriote de Cristiano Ronaldo se sent à son aise à Paris et n’envisage pas un départ cet été. Alors que le Real Madrid et des clubs saoudiens rêveraient de le recruter, le protégé de Luis Enrique a mis les choses au clair sur son avenir.

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« Ce serait une bêtise de partir du Paris Saint-Germain. Ce serait une bêtise de partir. Je ne pense pas que ce soit le mieux pour moi en ce moment. Je me sens super bien ici au PSG. J’ai l’impression que les gens ici m’aiment beaucoup et je pense que j’ai réussi à mériter cette affection. J’adore être ici, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable », a récemment confié Vitinha dans l’émission « Soltinhos pelo mundo » de la chaîne portugaise Canal 11.

Concernant l’intérêt saoudien, le milieu de terrain du Paris SG est allé droit au but : « je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler mon salaire ne me rendrait pas plus heureux. »

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S’il veut vraiment se lancer sur la piste de Vitinha, le Real Madrid va devoir se montrer très convaincant, car Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens considèrent le Portugais comme « intouchable. »