Troyes humilie l’ASSE, Montanier désigne le coupable

‎‎Dans un Chaudron incandescent, l’ASSE a vécu une véritable descente aux enfers face à Troyes, battue sèchement 3-0 dans un match qui pourrait laisser des traces. Entre erreurs défensives, blessures en cascade et immense frustration, Philippe Montanier n’a pas caché son amertume au moment de désigner les causes de ce naufrage.

‎ASSE-Troyes : Un Chaudron bouillant, puis réduit au silence

‎L’ambiance était celle des grandes soirées, les tribunes pleines à craquer, les chants à faire trembler les poteaux. Pourtant, très vite, le décor a viré au cauchemar pour les Verts. L’ESTAC, clinique et disciplinée, a puni chaque approximation stéphanoise avec le froid réalisme d’un candidat sans complexe.

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Le leader de Ligue 2 est allé faire respecter son statut en s’imposant sur le score de 3 buts à 0. « Une soirée noire », a reconnu Philippe Montanier au coup de sifflet final. Le technicien stéphanois a d’abord insisté sur le contexte difficile, marqué par les absences : « Ça fait beaucoup », a-t-il soufflé, en évoquant les blessures de Julien Le Cardinal, Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili qui ont déséquilibré son groupe.

‎Les erreurs, le vrai coupable pointé du doigt

‎Plus que la supériorité de Troyes, c’est l’accumulation de fautes individuelles qui a précipité la chute. Saint-Étienne avait pourtant maîtrisé sa première période dans le jeu, sans réussir à convertir ses temps forts. « C’est l’équipe qui a fait le moins d’erreurs qui a gagné le match, on a été pénalisé par nos erreurs », fait remarquer l’entraîneur du club du Forez.

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Une déclaration forte, presque un verdict. Derrière la formule, c’est toute la fragilité mentale du moment qui apparaît. Quand la pression monte, l’AS Saint-Etienne craque là où les prétendants à la montée savent serrer le jeu.

‎La montée en danger, mais pas abandonnée

‎Avec cette deuxième défaite consécutive, les Verts glissent à la troisième place et voient la montée directe s’éloigner. Le calendrier, lui, n’offre aucun répit : Rodez puis Amiens se dressent désormais comme deux finales.‎ Montanier refuse toutefois toute résignation : « Il faudra gagner à Rodez et face à Amiens et après on verra ce qui se passera », a-t-il confié.

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« Chaque match a sa vérité, on va lutter jusqu’au bout. Ça ne changera rien à notre problématique », a annoncé l’homme de 61 ans. Le message est clair : la saison se jouera désormais sur le caractère. Et à Saint-Étienne, on le sait, le Chaudron peut encore rallumer l’espoir… à condition que les erreurs, elles, restent enfin au vestiaire.