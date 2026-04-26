ASSE-Troyes : Kanté lâche ses vérités après la débâcle

À Geoffroy-Guichard, l’ASSE a vécu une soirée qui laisse des traces après sa lourde défaite face à Troyes (0-3). Au coup de sifflet final, Abdoulaye Kanté n’a pas masqué son amertume et a livré une réaction lucide sur la fragilité des Verts.

‎‎ASSE-Troyes : Un choc au sommet qui tourne court pour Saint-Etienne

‎Dans un match présenté comme décisif pour la montée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a complètement manqué son rendez-vous face à Troyes. Battus 0-3 à domicile, les Verts ont affiché deux visages bien différents entre une première période encore maîtrisée et une seconde totalement subie.

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‎Ce revers intervient après une précédente défaite à Bastia (2-0), confirmant une dynamique inquiétante dans le sprint final. Trop fébriles dans les duels et punis dans les moments clés, les Stéphanois ont vu leur adversaire direct prendre le large au classement.

‎Les mots forts d’Abdoulaye Kanté

‎Au micro de beIN Sport, Abdoulaye Kanté n’a pas cherché à lisser le discours. « C’est une grosse déception, même une très grosse déception », a-t-il lâché, lucide sur l’ampleur du rendez-vous manqué. « On savait qu’on n’avait pas le droit à l’erreur. Aujourd’hui, on est vraiment déçus », a-t-il ensuite insisté.

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‎Le milieu stéphanois pointe aussi la rupture entre les deux mi-temps : une équipe correcte avant la pause, puis totalement dépassée ensuite. ‎Malgré le coup dur, Kanté refuse d’enterrer les ambitions : « Le championnat n’est pas terminé. Il reste deux matchs et on va tout donner », a-t-il promis.

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L’AS Saint-Etienne est encore en course, mais n’a plus le droit au moindre faux pas. ‎Avec deux rencontres restantes et une pression maximale, Saint-Étienne joue désormais autant contre ses adversaires que contre ses propres doutes.