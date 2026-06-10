FC Nantes : Constat alarmant, les Kita sous pression

‎‎Le FC Nantes traverse une période où les critiques ne se limitent plus aux résultats sportifs. Entre une contestation persistante visant la famille Kita et des infrastructures jugées vieillissantes, le club nantais se retrouve confronté à une accumulation de signaux préoccupants qui alimentent les inquiétudes autour de son avenir.

‎FC Nantes : ‎Une contestation qui ne faiblit pas

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‎Depuis plusieurs saisons, le fossé entre une partie des supporters nantais et la direction du club ne cesse de s’élargir. Les critiques visant Waldemar Kita rythment régulièrement les rencontres à la Beaujoire et font désormais partie du paysage local. ‎Nommé adjoint aux Sports de Nantes Métropole, Emmanuel Terrien a confirmé l’ampleur de ce climat.

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Habitué des tribunes, il a déclaré à Ouest-France : « Je suis dans les tribunes de la Beaujoire régulièrement depuis trois ans puisque je suis abonné en Océane haut avec ma fille, par conséquent, si je n’entends pas les revendications des supporters par rapport à la famille Kita, c’est que je suis sourd… » Une sortie qui illustre la visibilité de la contestation bien au-delà du stade.

‎Waldemar Kita, un dirigeant qui continue de diviser

‎Malgré les critiques, Emmanuel Terrien adopte une position plus nuancée concernant le propriétaire du FC Nantes. L’élu reconnaît la singularité du personnage et sa capacité à résister à une pression permanente. ‎Il affirme ainsi : « On n’aime, on n’aime pas, aujourd’hui, il est propriétaire. Je pense qu’il adore le club. À sa façon ».

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« Comme je pense qu’il adore aussi qu’on le déteste », a-t-il poursuivi, avant d’ajouter : « Je pense qu’à sa place, je serais parti ». Ces propos traduisent le paradoxe Kita : un président contesté mais toujours présent après de nombreuses années à la tête du club.

‎Des infrastructures qui inquiètent

‎Au-delà des débats sur la gouvernance, un autre sujet préoccupe désormais les observateurs : l’état des équipements du FC Nantes. Après plusieurs échanges avec les responsables du club, Emmanuel Terrien a dressé un constat peu encourageant. ‎« Le tableau qu’ils m’ont dressé n’était pas particulièrement reluisant », a-t-il expliqué.

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Selon lui, « il y a clairement un parc, à la fois en termes de terrains et d’équipements, très vieillissant. Il faut se remettre à niveau et repenser le puzzle. » Cette analyse met en lumière un retard accumulé au fil des années, notamment en raison des incertitudes qui ont entouré certains projets de réorganisation des infrastructures.

‎Une pression qui change de dimension

‎La situation actuelle dépasse désormais le simple cadre sportif. Lorsque les critiques des supporters rejoignent les préoccupations exprimées par les responsables institutionnels, le message prend une autre ampleur. ‎Pour le FC Nantes, l’enjeu n’est plus seulement de préparer la prochaine saison.

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Le club doit également restaurer la confiance autour de son projet et moderniser ses outils de travail. Dans un football français où les centres d’entraînement et les infrastructures jouent un rôle majeur dans la performance et l’attractivité, ce dossier pourrait rapidement devenir aussi important que les résultats obtenus sur le terrain.