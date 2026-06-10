Mercato PSG : Campos accélère un départ en attaque

Le PSG s’apprête à vivre un nouveau mouvement important sur son secteur offensif. Kang-In Lee, dont l’avenir semble s’écrire loin de Paris, attire de plus en plus l’attention de l’Atlético de Madrid, prêt à accélérer les discussions autour d’un transfert estimé à 25 millions d’euros.

‎Mercato PSG : Kang-In Lee se rapproche d’un nouveau défi

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‎Arrivé dans la capitale avec l’étiquette d’un joueur créatif capable de faire la différence entre les lignes, Kang-In Lee a régulièrement montré sa qualité technique sous le maillot parisien. Pourtant, malgré plusieurs prestations convaincantes, le Sud-Coréen n’a jamais réussi à s’imposer durablement comme un titulaire indiscutable.

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‎Selon les informations de Mundo Deportivo, le joueur de 25 ans souhaiterait désormais ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, il disposerait d’une porte de sortie crédible avec l’Atlético de Madrid, un club qui suit son évolution depuis plusieurs saisons.

‎L’Atlético Madrid prêt à investir 25 millions d’euros

‎Toujours d’après Mundo Deportivo, les Colchoneros envisagent une offre avoisinant les 25 millions d’euros afin de convaincre les dirigeants parisiens. Cette somme correspond à l’évaluation actuelle du club madrilène pour un joueur dont le talent ne fait aucun doute mais dont le temps de jeu est resté irrégulier.

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‎L’intérêt de l’Atlético ne repose pas uniquement sur l’aspect sportif. En Espagne, plusieurs observateurs soulignent également l’impact commercial que représenterait l’arrivée de l’international sud-coréen. Son influence en Asie constitue un atout supplémentaire pour un club toujours attentif à son développement international.

‎Campos face à un choix stratégique

‎Du côté parisien, le dossier est étudié avec attention. Le PSG avait longtemps protégé son joueur et valorisait son profil à un niveau supérieur aux montants actuellement évoqués. Toutefois, l’évolution de l’effectif et les ajustements souhaités pour la prochaine saison pourraient favoriser une ouverture dans les négociations.

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‎D’autres médias espagnols évoquent même la possibilité d’intégrer Kang-In Lee dans une opération plus large impliquant Julian Alvarez. Cette hypothèse reste encore au stade des discussions, mais elle illustre l’intensité des échanges autour du joueur. Une chose est certaine : le mercato du PSG s’accélère et le nom de Kang-In Lee figure désormais parmi les dossiers les plus suivis de l’été.