Mercato Stade Rennais : Coup de théâtre pour Chevalier

Le Stade Rennais a fait de ‎Lucas Chevalier sa priorité du mercato au poste de gardien de but. Mais le scénario a pris une direction inattendue. Courtisé par le club breton, le gardien du PSG voit désormais une autre opportunité prendre une ampleur.

Mercato Stade Rennais : ‎Aston Villa perturbe les plans du SRFC pour Chevalier

La suite après cette publicité

‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Lucas Chevalier est associé au Stade Rennais et à l’AS Monaco. Le club breton verrait notamment en lui l’homme idéal pour sa cage, mais le dossier semble prendre une tournure inattendue. Selon les informations de Jeunes Footeux, un nouvel acteur est venu tout chambouler.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Énorme revirement pour Chevalier

À voir

OL : Textor accusé d’avoir lésé Botafogo au profit de Lyon

Il s’agit d’Aston Villa. ‎Le club anglais, dirigé par Unai Emery, préparerait activement l’avenir de son poste de gardien de but. L’éventualité d’un départ d’Emiliano Martinez pousse les Villans à explorer plusieurs profils de haut niveau. Dans cette réflexion, le portier français apparaît comme une option particulièrement appréciée par les dirigeants du club anglais.

‎Une situation devenue délicate au PSG

‎Arrivé au PSG il y a seulement un an pour environ 40 millions d’euros en provenance du LOSC, Lucas Chevalier n’a pas connu l’évolution espérée. La concurrence s’est intensifiée au fil des mois et la progression de Matvey Safonov a modifié les équilibres au sein de l’effectif parisien.

Lire aussi : Mercato PSG : Coup de tonnerre ! Chevalier proche du SRFC

‎D’après plusieurs sources proches du club citées par Jeunes Footeux, le gardien russe disposerait désormais d’une position favorable dans la hiérarchie. Luis Enrique a décidé de faire de lui son numéro 1. Dans ce contexte, un départ de Chevalier apparaît comme une solution cohérente pour toutes les parties concernées.

‎Rennes face à la réalité du marché

‎Pour le Stade Rennais, cette évolution constitue un véritable retournement de situation. Le profil de Lucas Chevalier cache de nombreuses cases : expérience de la Ligue 1, marge de progression importante et capacité à assumer rapidement un statut de titulaire. ‎Mais la Premier League possède des arguments difficiles à concurrencer.

Lire la suite sur le Stade Rennais :

Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et le LOSC !

À voir

Mercato ASSE : Stassin plaît à un deuxième club au Portugal

Mercato Stade Rennais : Un roc français dit oui pour signer

Entre la perspective d’un rôle majeur, la visibilité du championnat anglais et le projet ambitieux d’Aston Villa, le dossier semble progressivement échapper aux clubs français. Cette tendance illustre une réalité du marché actuel : lorsqu’un club anglais entre sérieusement dans la danse, les cartes sont souvent rebattues.