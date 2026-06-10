La plus grosse vente de l’histoire de la Ligue 2 enfin officialisée !

Une belle vente est quasiment bouclée en Ligue 2. Ewen Jaouen, portier du Stade de Reims, va rejoindre Newcastle pour une somme historique.

Mercato : Ewen Jaouen quitte la Ligue 2 pour Newcastle

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28,5 millions d’euros pour un joueur de Ligue 2 : du jamais vu. C’est pourtant bien réel, le compte X de Newcastle vient d’officialiser l’arrivée du portier Ewen Jaouen. L’espoir français y signe un contrat de quatre ans et sera en concurrence avec l’international anglais Nick Pope pour la place de titulaire.

Bienvenue à Newcastle United, Ewen 😍 pic.twitter.com/kDchjfpyQx — Newcastle United (@NUFC) June 10, 2026

Vaut-il vraiment cette somme investie ? Seul l’avenir nous le dira. Ewen Jaouen sort d’une saison très satisfaisante avec le Stade de Reims, avec 15 clean-sheets en 34 matchs et une nomination aux trophées UNFP pour le titre de meilleur gardien de Ligue 2.

Le portier de 20 ans est également passé par Dunkerque, où il s’était déjà fait remarquer lors du parcours de l’équipe en Coupe de France, qui s’était hissée jusqu’en demi-finales, et par sa presque quinzaine de titularisations en Ligue 2.

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Avec Newcastle, Ewen Jaouen va vivre sa première expérience dans un club de première division. Il se décrit lui-même comme « un gardien moderne » qui « aime jouer balle au pied et les un-contre-un », dans une des vidéos de présentation postées par le club sur X. « On pense que c’est quelqu’un qui peut grandir et s’améliorer au sein de notre environnement », explique l’entraîneur Eddie Howe sur le site de Newcastle.

💬 "I like to play with the feet, I like 1v1 situations. I describe myself as a modern goalkeeper."



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Encore un coup pour le Stade de Reims

Vente record, oui, mais pas une surprise quand on voit le club où se trouvait Ewen Jaouen. Le Stade de Reims n’en est pas à son coup d’essai et a l’habitude, ces dernières années, de revendre très cher de jeunes talents dans de grands championnats. Si l’on regarde le podium des ventes les plus chères de Ligue 2, c’est à chaque fois un joueur rémois.

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L’été dernier, juste après la descente en Ligue 2, les Champenois vendaient pour 25 millions d’euros le milieu défensif de 20 ans, Valentin Atangana, à Al-Ahli, en Arabie saoudite. Puis, en février dernier, c’est celui de Patrick Zabi, transféré pour la même somme au Paris FC et qui était aussi pisté par… Newcastle. Il rejoindra la formation parisienne le 1er juillet prochain.

Un quatrième gardien français en Premier League

Une nouvelle étape à franchir pour l’espoir français qui pourrait le rapprocher de l’équipe de France. Ewen Jaouen est le quatrième gardien français en Premier League avec Alphonse Areola (West Ham), Benjamin Lecomte (Fulham) et Illan Meslier (Leeds).

Il pourrait être rejoint par Robin Risser (Lens) ou Guillaume Restes (Toulouse), tous deux pistés par Aston Villa pour remplacer Emiliano Martinez, dont l’avenir est encore incertain.

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