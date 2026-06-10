Mercato FC Nantes : Un club français veut chiper la star du FCN   

Feu vert pour le départ de Matthis Abline cet été. Les dirigeants du FC Nantes ont fixé le tarif pour leur buteur.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline sur le départ

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Le FC Nantes respire, la DNCG valide. Le gendarme financier du football français n’a prononcé aucune sanction contre les Canaris. Pour Waldemar Kita, cette décision salvatrice offre une liberté totale sur le marché des transferts. Le club évite ainsi la crise et peut planifier sereinement sa saison.

Mais alors que les dirigeants préparent leurs achats, les offres arrivent déjà pour leurs meilleurs joueurs. Le Paris FC veut piocher à Nantes. Sa cible prioritaire ? Matthis Abline. L’attaquant de 23 ans sort d’une saison solide avec 6 buts et 4 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1. Le profil du jeune joueur séduit fortement le club francilien.

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Selon L’Équipe, les dirigeants parisiens apprécient Abline depuis longtemps. Il est jeune, connaît la Ligue 1 et possède une grosse marge de progression. De plus, l’entraîneur Antoine Kombouaré le connaît pour l’avoir déjà dirigé et fait briller à Nantes. Le Paris FC veut lui donner de bon temps de jeu. Le dossier coince sur le plan financier. La famille Kita réclame une somme XXL : près de 40 millions d’euros pour libérer son joueur.

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Ce montant refroidit les courtisans. Le Paris FC a de l’argent, mais pas au point de faire des folies. Dépenser une bonne partie de son enveloppe sur un seul élément paraît improbable. En réalité, cette évaluation XXL est une stratégie des Kita. En fixant la barre aussi haut, Matthis Abline restera au club, à moins d’une offre irrésistible.