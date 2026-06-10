Ça chauffe à l’OM : L’arrivée de Bruno Genesio bloquée !

Tout semblait réuni pour une arrivée rapide de Bruno Genesio sur le banc de l’OM. Mais la décision de l’UEFA change la donne.

Mercato OM : L’UEFA freine la nomination de Bruno Genesio

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Le suspens persiste autour du futur entraîneur de l’Olympique de Marseille. Bruno Genesio est fortement pressenti pour occuper ce poste en remplacement de Habib Beye. L’ancien coach du LOSC aurait conclu un accord avec les Phocéens. Il doit cependant attendre avant s’engager officiellement avec l’OM.

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L’incertitude autour de la décision de l’UEFA bloque en effet l’avancée de plusieurs dossiers importants. Et la nomination de Bruno Genesio en fait partie. L’instance européenne devait rendre son verdict concernant le non-respect de l’accord passé en 2022 avec l’OM.

De lourdes sanctions en vue contre Marseille

Les Phocéens pourraient être exclus de la prochaine Ligue Europa. Cette lourde sanction inquiète évidemment de nombreux supporters. Mais L’Equipe rapporte que la commission de contrôle financier de l’UEFA a choisi de repousser sa décision de plusieurs heures, voire de plusieurs jours.

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Ce choix prolonge le suspense et l’inquiétude autour de l’OM. Notons que le déficit de Marseille s’est aggravé au fil des saisons. L’administration Pablo Longoria avait multiplié les dépenses en dépit de l’accord avec l’UEFA. Les pertes dépassent à présent les 100 millions d’euros. Ce constat expose Marseille à de lourdes sanctions.