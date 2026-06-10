Mercato : 20 buts, duel de feu entre l’ASSE et le FC Nantes pour ce goleador

L’ASSE et le FC Nantes se disputent la nouvelle sensation en Suisse. Le prix du serial buteur est connu.

Mercato : Combat XXL entre l’ASSE et le FC Nantes pour un serial buteur

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20 buts en Suisse, et il attise les convoitises en France. Elias Filet, attaquant français de 24 ans, rend fou les recruteurs français après une saison explosive à Aarau. Ses 20 réalisations et 4 passes décisives en 34 matchs de Challenge League éveillent l’intérêt des clubs européens, dont le FC Nantes. Encore anonyme hier, le buteur sort de l’ombre.

Le FC Lorient mène actuellement la course pour recruter ce talent, selon Morning Foot. Cependant, la concurrence s’organise derrière les Merlus. L’ASSE observe attentivement sa progression, alors que le FC Nantes, Brest et des formations étrangères étudient aussi son profil.

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Filet séduit les cellules de recrutement par son profil et ses solides performances. Il est un cauchemar pour les équipes adverses. Cela intéresse l’AS Saint-Étienne. Le nouvel entraîneur Ian Cathro veut installer un football résolument offensif, une philosophie qui exige un joueur pesant constamment sur les charnières adverses. De plus, l’avenir du jeune Lucas Stassin demeure flou à Geoffroy-Guichard.

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Une vente de Stassin forcerait le club à s’activer pour rebâtir son attaque. Financièrement, l’opportunité s’avère idéale pour les dirigeants ligériens et nantais. Le prix du joueur reste dérisoire. Estimé à seulement 300 000 euros, ce sérial buteur de 20 buts représente le coup parfait pour l’ASSE et le FC Nantes cet été. La bataille s’annonce rude entre les deux formations.