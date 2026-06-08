Mercato PSG : Rebondissement pour l’avenir d’Ibrahim Mbaye !

Après une saison réussie d’un point de vue palmarès, Ibrahim Mbaye s’est progressivement posé la question d’un départ du PSG. Mais le joueur de 18 ans ne veut pas prendre de décision dans la précipitation.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye focalisé sur le Mondial

La suite après cette publicité

Ibrahim Mbaye, attaquant de 18 formé au Paris Saint-Germain et sous contrat professionnel jusqu’en 2028, s’est fait une petite place dans le groupe professionnel mais n’a pas encore un temps de jeu régulier. De quoi envisager un éventuel départ. Certains l’envoient par exemple vers Aston Villa. Le journaliste Fabrice Hawkins, de RMC Sport, fait le point sur la situation de l’international sénégalais.

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Enrique se justifie pour Ibrahim Mbaye !

Comme expliqué dans l’After RMC Sport vendredi soir, les dirigeants du PSG n’ont pas acté le départ d’Ibrahim Mbaye à l’instant T. Plusieurs clubs restent attentifs à sa situation. Aujourd’hui, il n’a aucun accord, même de principe avec une autre formation.

À voir

Mercato OM : C’est fait, Lorenzi signe sa première recrue !

L’ailier est concentré sur la préparation de la Coupe du monde avec le Sénégal. Ibrahim Mbaye est un sujet de préoccupation pour le club de la capitale, qui souhaite statuer sur l’avenir de son poulain. Idéalement, Luis Campos aurait aimé qu’il décide de prolonger ou partir avant la Coupe du Monde.

Lisez aussi : INFO Mercato : Le PSG indique le tarif pour Ibrahim Mbaye !

Mais Mbaye a indiqué être concentré sur la Coupe du Monde, la première de sa jeune carrière. Les discussions sont donc programmées pour après le Mondial. Ibrahim Mbaye devra alors dire s’il reste, en prolongeant son contrat, ou s’il décide partir. Aston Villa est déjà très chaud pour le récupérer.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : 60M€ sur la table, Nasser Al-Khelaïfi hésite

À voir

Mercato ASSE : Ian Cathro, nouvel entraîneur (Officiel)

Mercato PSG : Marquinhos fixé sur la position du Paris SG

Mais le possible départ de Bradley Barcola pourrait lui ouvrir une place plus importante à Paris. Malgré plusieurs intérêts de clubs étrangers, Ibrahim Mbaye ne devrait donc pas quitter le Paris Saint-Germain précipitamment.