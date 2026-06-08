Mercato OM : C’est fait, Lorenzi signe sa première recrue !

Nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi boucle un premier joli coup en défense. La pépite Sacha Lung va signer à Marseille.

Mercato : Grégory Lorenzi attire à Sacha Lung

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Le mercato démarre à l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif Grégory Lorenzi n’a pas perdu de temps pour mettre la main sur sa première estivale. Il a réussi à faire convaincre Sacha Lung. Le défenseur central de 18 ans était très convoité sur le marché des transferts. Le RC Strasbourg souhaitait prolonger son contrat.

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Mais Sacha Lung, au terme de longs échanges, a finalement donné son aval au projet OM. Onze Mondial le confirme, le jeune joueur est attendu ce lundi sur la Canebière pour parapher son contrat avec le club phocéen. Il ne reste quelques détails à finaliser afin l’officialisation de sa signature. Son arrivée s’inscrit dans la nouvelle politique de l’OM.

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Les Phocéens devront faire de recrutement malin et économe en raison des difficultés financières. Recruter Sacha Lung, c’est miser sur un jeune talent très prometteur sans payer d’indemnité de transfert. Le natif de Strasbourg arrive avec une étiquette. Il est déjà perçu comme le futur remplaçant de Leonardo Balerdi. Il a disputé 20 rencontres cette saison en Alsace.