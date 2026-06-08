Coup de théâtre à l’OM : Le transfert d’Igor Paixao annulé ?

Igor Paixao est bien parti pour rester à l’OM cet été. Un grand club de Serie A se retire progressivement de la course à sa signature.

Mercato OM : AS Rome en retrait pour Igor Paixao

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Igor Paixao s’est vite imposé à l’Olympique de Marseille. L’attaquant brésilien a été auteur de 12 buts et 7 passes pour sa première saison sous les couleurs phocéens. De telles performances attirent forcement de l’attention. En Italie, l’AS Rome est citée par comme l’un de ses sérieux courtisans.

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Les Phocéens espéraient sans doute en profiter pour conclure une belle vente. Leurs espoirs se sont vite amoindris. Car selon le journaliste Alfredo Pedullà, la Roma a revu ses plans. Sa priorité se porte désormais vers d’autres profils plus opportuns pour renforcer sa ligne d’attaque. Ce revirement stratégique relègue le dossier Igor Paixao au second plan.

L’Olympique de Marseille face à des difficultés financières

La nouvelle direction de l’OM, menée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, devra trouver d’autres solutions pour renflouer ses causes cet été. Le club phocéen affiche un déficit préoccupant, plus de 100 millions d’euros de pertes. Plusieurs jours seront ainsi vendus cet été afin de soulager un peu ces finances.

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Mason Greenwood est notamment concerné. Igor Paixao n’est épargné. Même si suite au retrait de l’AS Rome, l’OM devra redoubler d’efforts pour trouver un nouveau point de chute à son ailier brésilien. L’idée de le conserver pour la saison prochaine n’est pas aussi écartée.