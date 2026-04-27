Choc contre le Bayern : Le PSG livre le verdict pour Vitinha

Dans son traditionnel communiqué médical d’avant-match, le PSG a annoncé la couleur pour la présence de Vitinha contre le Bayern Munich mardi soir, à l’occasion des demi-finales aller de la Ligue des Champions.

PSG : Vitinha prêt pour affronter le Bayern Munich

Luis Enrique aura un groupe au complet pour affronter le Bayern Munich ce mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Touché contre l’Olympique Lyonnais et absent lors des deux dernières sorties du PSG, Vitinha sera dans le groupe de Luis Enrique pour la réception du club allemand.

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Présent à l’entraînement de ce lundi, à la veille du choc tant attendu, le milieu de terrain portugais ne figure pas dans le point médical publié par le club de la capitale française, signe de sa disponibilité pour la rencontre de demain. Le PSG annonce que seul le jeune Quentin Ndjantou est toujours à l’infirmerie.

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« Quentin Ndjantou continue son protocole de soins », écrit sobrement le Champion de France et d’Europe en titre sur ses différents réseaux sociaux. Une très bonne chose pour les Parisiens, qui auront bien besoin de toutes leurs forces en présence pour défier l’ogre bavarois. Une tendance confirmée par Luis Enrique lui-même.

Le retour de Vitinha confirmé par Luis Enrique

C’est une véritable bouffée d’oxygène pour l’entrejeu du Paris Saint-Germain. Vitinha, sur le flanc récemment en raison d’une inflammation au talon contractée lors du choc contre l’OL, a réintégré les séances collectives. Sa vision de jeu et sa capacité à tenir le ballon seront cruciales face à l’énorme pressing du Bayern Munich.

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S’il ne manque pas de rythme, Vitinha postule déjà très sérieusement pour une place de titulaire mardi soir. Interrogé par PSG TV ce lundi après-midi, Luis Enrique a fait savoir indirectement que son maître à jouer était apte à disputer la demi-finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich ce mardi à 21 heures au Parc des Princes.

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« Tout le monde est prêt, pas besoin de questions. Tous les joueurs sont prêts. Même Quentin Ndjantou l’est presque, il veut jouer. Il lui manque de la préparation, mais il est presque prêt. Il faut profiter de ces moments, parce que tu ne sais jamais si ce genre de matchs va se reproduire à l’avenir. Tous les joueurs sont prêts avec l’envie de jouer cette demi-finale. On va voir quelle est la meilleure équipe », a notamment déclaré Luis Enrique devant les journalistes.