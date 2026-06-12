Coup de théâtre à l’OM : Lorenzi amène un renfort dans sa valise

L’OM tient son nouveau directeur sportif. Grégory Lorenzi s’est officiellement engagé avec les Phocéen. Et il compte amener avec lui un milieu de terrain du Stade Brestois.

Mercato OM : Grégory Lorenzi veut piocher à Brest

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L’Olympique de Marseille lance son mercato. Avec l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, le club compte tourner la page des recrutements dispendieux. Surtout que ses difficultés financières ne lui permettent pas de dépenser autant en période de mercato.

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La nouvelle direction de l’OM privilégie désormais des profils fiables et surtout financièrement accessibles. C’est dans ce contexte que Grégory Lorenzi se lance aux trousses d’un milieu évoluant dans son ancien club, le Stade Brestois. La Minute OM le confirme, Hugo Magnetti figure dans le collimateur des Phocéens.

Hugo Magnetti vers un retour aux sources

Cette cible peut surprendre de nombreux observateurs. Mais elle possède une charge hautement symbolique. Hugo Magnetti est natif de Marseille et a fait ses premiers pas dans les catégories jeunes de l’OM avant de rebondir en Bretagne. Le milieu de 28 ans cumule une expérience solide à Brest.

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Il a été auteur de buts et passes en matchs disputés cette saison. Sa valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros selon Transfermarkt. Un prix accessible aux finances de l’OM. Grégory Lorenzi connait bien ce joueur rodé aux exigences de la Ligue 1. Cela devrait faciliter les négociations.