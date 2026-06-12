PSG Mercato: Campos lance l’offensive pour Maghnes Akliouche

Le PSG est passé à l’offensive pour recruter Maghnes Akliouche qui a déjà annoncé son départ de l’AS Monaco pour cet été. Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, a rencontré l’entourage du joueur de 24 ans.

PSG Mercato : Maghnes Akliouche confirme son futur transfert

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À deux ans de la fin de son contrat, Maghnes Akliouche va quitter les rangs de l’AS Monaco lors du mercato estival qui s’ouvre dans quelques jours. Profitant d’une interview accordée à Nice-Matin, le natif de Tremblay-en-France a confirmé son départ pour passer un cap dans sa carrière.

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« Si la prochaine étape sera un transfert cet été ? Oui, mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition, mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale.

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Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer», a confié l’international français. Toujours intéressé par le numéro 11 de l’ASM, le Paris SG est passé à l’action pour tenter de conclure un accord.

Luis Campos a rencontré l’entourage d’Akliouche

Dans la short-list du PSG, Maghnes Akliouche est déterminé à quitter l’AS Monaco et rêve de pouvoir rejoindre l’effectif de Luis Enrique. D’après les informations de Média Foot, les discussions se poursuivent et Luis Campos aurait récemment rassuré les proches du joueur. Positionné sur le gaucher monégasque depuis plus d’un an, le club parisien serait toujours intéressé.

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La source francilienne indique que « pour l’heure, Paris n’a pas bougé auprès de Monaco, notamment parce que les dirigeants veulent d’abord connaître l’identité des partants avant d’enclencher un recrutement. » Mais pour sécuriser le dossier, Luis Campos aurait tout de même « organisé un rendez-vous avec le papa du joueur.

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