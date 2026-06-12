Ça chauffe à l’OM : Une vente en or bouclée grâce au PSG ?

Le dégraissage s’intensifie à l’OM. Les dirigeants marseillais semblent même bien partis pour finaliser la vente de Mason Greenwood grâce à un coup de pouce inattendu du PSG. Explications.

Mercato OM : Coup de pouce du PSG dans le dossier Greenwood

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L’Olympique de Marseille enregistre un déficit inquiétant, dépassant les 100 millions d’euros. Cette situation critique nécessite des ventes massives cet été. Le duo Stéphane Richard et Grégory Lorenzi devra générer des liquidités rapidement.

Chaque joueur à forte valeur marchande est donc susceptible de quitter le club. A commencer par Mason Greewood qui est courtisé par l’AS Rome. Un accord a déjà été scellé entre les deux parties. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente avec la direction de l’OM afin de finaliser la transaction.

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La Roma propose 40 millions d’euros pour son transfert, tandis que Marseille en réclame 50. Ce désaccord freine pour le moment les négociations. Et cette impasse pourrit finalement débloqué grâce Paris Saint-Germain. Les Parisiens jouent indirectement un rôle décisif dans ce dossier chaque.

50 millions d’euros sur la table des négociations

Le Corriere dello Sport révèle que le PSG tente de recruter Mile Svilar, le gardien titulaire de la Roma. Le double vainqueur de la Ligue des champions serait prêt à débourser 50 millions d’euros pour le portier serbe.

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Si ce deal venait à se concrétiser, cela offrirait aux Romains les liquidités nécessaires pour répondre aux exigences de l’OM concernant Greenwood. Cet enchaînement est donc théoriquement possible. Reste à savoir si cela se réaliser.