FC Nantes : Une grosse annonce tombe à Nantes  

Le FC Nantes n’est pas à vendre. Le propriétaire du club, Waldemar Kita veut rester.

Vente du FC Nantes : Waldemar Kita dit non

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Waldemar Kita va-t-il enfin lâcher le FC Nantes ? La rumeur court, mais le président rigole. Une saison catastrophique vient de condamner les Canaris à la Ligue 2, treize ans après leur dernière montée. L’homme d’affaires franco-polonais passera-t-il la main dans les prochains mois ? Rien n’est moins sûr, car la décision lui appartient totalement.

Nantes quitte l’élite. Incapable de trouver la bonne dynamique, le club jaune et vert a sombré corps et âme lors du dernier exercice, terminant à l’avant-dernière place du championnat. Ni Luis Castro, ni Ahmed Kantari, ni même le pompier de service Vahid Halilhodzic n’ont réussi à redresser la barre.

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Cette situation crée de tension entre les dirigeants et les supporters. Ces derniers exigent le départ des Kita. Le propriétaire cherche-t-il un acheteur ? Selon Canal+, Waldemar Kita vendra si une offre séduisante se présente. Le journaliste Olivier Tallaron affirme même, dans l’émission Late Football Club, que le président négocie actuellement avec un repreneur. Ces discussions secrètes seraient déjà bien avancées. Vraie opportunité ou énième rumeur de coulisses ? Le doute persiste.

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En interne, aucun signal ne montre que la famille Kita prépare ses valises. Bien au contraire, le directeur général Franck Kita prépare activement la saison prochaine en Ligue 2, ayant déjà acté le retour de Michel Der Zakarian sur le banc de touche. Après presque deux décennies à la tête du FC Nantes, le patron ne semble pas prêt à abandonner son navire. Mieux encore, les révélations sur cette potentielle vente l’amuseraient beaucoup, selon l’insider Mohamed Toubache-Ter.