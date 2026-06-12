Mercato SRFC : 4 cadors européens se déchirent pour ce crack

Le SRFC est en danger pour son milieu de terrain Djaoui Cissé. De nombreux prétendants européens se bousculent pour s’attacher ses services pendant ce mercato estival.

Mercato SRFC : Stuttgart fonce sur Djaoui Cissé

La suite après cette publicité

Le VfB Stuttgart veut s’offrir Djaoui Cissé. Le club allemand, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, s’intéresse de très près au milieu de terrain du SRFC. À 22 ans, le joueur franco-malien agite déjà le marché des transferts alors que l’été approche. Du beau monde tourne autour du Français et prépare des offres XXL.

Foot Mercato confirme cet intérêt concret de cette formation de Bundesliga, mais rappelle que d’autres écuries européennes lorgnent le jeune talent. Leeds United, Aston Villa et le Bayer Leverkusen ont déjà manifesté leur intérêt récemment. Stuttgart doit donc vite agir pour distancer ses rivaux et rajeunir son entrejeu.

À voir

Mercato ASSE : Chasse aux pépites au tournoi Maurice-Revello

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais prépare un double coup dingue

Le Stade Rennais refuse de céder pour l’instant. Les dirigeants bretons comptent sur leur joueur et affichent une position ferme : Djaoui Cissé n’est pas à vendre. Rappelons que son contrat court jusqu’en 2030 et que sa valeur marchande atteint 10 millions d’euros.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : Le Stade Rennais dégaine une offre pour un défenseur de 27ans

Mercato : Le Stade Rennais insiste pour l’arrivée d’un phénomène

À voir

Mercato : Urgent ! West Ham tend une facture de 130M€ au PSG

La volonté du joueur pourrait cependant tout faire basculer. Né à Juvisy-sur-Orge, le milieu de terrain rêve de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes dès la saison prochaine. Cette envie de jouer la Ligue des champions risque de faire plier la direction rennaise. L’Europe lui tend les bras.