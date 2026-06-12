Mercato PSG : L’improbable folie pour un super crack du Real

Avec le retour de José Mourinho sur le banc, le Real Madrid pourrait en profiter pour changer de visage lors du mercato estival qui s’ouvre dans quelques jours. Ce qui pourrait bien faire les affaires du PSG, selon la presse espagnole.

Mercato : Le PSG prêt à offrir 120M€ pour Arda Güler

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Alors que les noms de Julian Alvarez (Atlético Madrid) et Michael Olise (Bayern Munich) sont évoqués, le PSG penserait aussi à l’un des plus grands talents de l’effectif du Real Madrid, Arda Güler. Selon les dernières informations relayées par Goals Zone, le club emmené par Luis Enrique aimerait mettre le grappin sur le milieu offensif de 21 ans.

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Le phénomène turc sort d’une saison à 6 buts et 14 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions et l’entraîneur parisien apprécié bien son profil technique et polyvalent. Toujours selon la même source, le PSG serait prêt à proposer 120 millions d’euros à Florentino Pérez pour s’attacher les services d’Arda Güler, estimé à 90 sur le site spécialisé Transfermarkt.

Après Endrick, dans le viseur du FC Barcelone, ou encore Franco Mastantuno, évoqué en Italie, Güler pourrait lui aussi faire le choix de changer d’air pour changer de dimension. Surtout que le Paris SG ne serait pas seul sur ses traces.

Chelsea s’attaque aussi à Arda Güler

Les dirigeants de Chelsea voudraient offrir des profils techniques à leur nouvel entraîneur, Xabi Alonso, nommé pour installer un style basé sur la maîtrise et l’efficacité collective. Pour y parvenir, le technicien espagnol aurait désigné des cibles précises afin d’amorcer ce nouveau cycle à Stamford Bridge.

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L’ancien coach du Real Madrid aurait ainsi coché le nom d’Arda Güler, devenu la priorité absolue des Blues pour animer le jeu. Le profil de l’international turc, capable de fluidifier les transitions offensives, correspond parfaitement aux exigences tactiques de Xabi Alonso.

Selon les informations de la presse spécialisée, Chelsea se montre prêt à formuler une proposition financière record pour finaliser l’arrivée d’Arda Güler. Les décideurs londoniens envisageraient de soumettre une offre avoisinant les 100 millions de livres sterling, soit environ 118 millions d’euros, pour fléchir la position de la direction madrilène.

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Le PSG pourrait donc faire face à la rude concurrence de Chelsea dans ce dossier. Reste à voir si le Real Madrid voudra se séparer de son numéro 15.