Mercato : Le Stade Rennais déniche un crack turc, c’est du lourd  

Le Stade Rennais craque pour une pépite turque au Danemark. Franck Haise, le coach breton, a donné son feu vert pour l’arrivée du buteur.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise lorgne Aral Simsir

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Une bataille intense s’annonce entre le Stade Rennais et le LOSC. Les Dogues travaillent depuis de longues semaines sur la piste menant à Aral Simsir. Très séduit par l’ailier turc, le club nordiste a même déjà initié des contacts concrets avec le FC Midtjylland pour tester la faisabilité de ce transfert. Mais un concurrent de taille vient de bousculer leurs plans.

Le Stade Rennais, très ambitieux cet été, a récemment pris des renseignements sur la situation de la pépite et suit désormais l’évolution du dossier avec une grande attention. Cette irruption rennaise promet ainsi un duel sans merci entre les deux clubs de Ligue 1. Pourquoi Franck Haise adore le profil de ce joueur ? Les statistiques d’Aral Simsir cette saison : 12 buts inscrits et 21 passes décisives distribuées toutes compétitions confondues.

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À 23 ans, le joueur de Midtjylland explose les compteurs et sort de la meilleure saison de sa jeune carrière. De telles performances font saliver l’Europe. Initialement formé comme ailier gauche, ce talent peut occuper tout le front de l’attaque. Cette polyvalence totale séduit Franck Haise.

Le coach rennais cherche à apporter de vigueur et de vivacité au secteur offensif des Rouge et Noir. Le jeune Turc offre le profil flexible que le technicien breton affectionne pour déstabiliser les défenses adverses. Le vrai problème est financier. Sous contrat jusqu’en 2029, Aral Simsir est jalousement couvé par sa direction qui refuse de brader son joyau.

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Les Danois demandent 20 millions d’euros pour ouvrir les négociations. Cette exigence XXL a calmé les ardeurs de Lille. Elle force également Rennes à une profonde réflexion avant de formuler une offre officielle. Malgré ce prix dissuasif, les négociations ne sont pas rompues. Les deux clubs français sont sur le coup.