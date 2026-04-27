OM : Scandale après Nice, Abdelli lourdement sanctionné ?

Le match nul entre l’OM et l’OGC Nice a déclenché une vive altercation dans le vestiaire. L’entraîneur Habib Beye et Himad Abdelli ont eu une vive altercation verbale.

OM : Ça a chauffé entre Habib Beye et Himad Abdelli !

L’ambiance est devenue électrique à l’Olympique de Marseille. Après le nul contre l’OGC Nice (1-1), une fracture se creuse entre Habib Beye et certains cadres de son vestiaires. Mason Greenwood, le meilleur buteur du club cette saison, est notamment pointé du doigt pour son comportement en interne.

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Ce n’est pas tout. Foot Mercato dévoile un clash dans le vestiaire. L’entraîneur de l’OM aurait eu un échange houleux avec Himad Abdelli. Il le tiendrait responsable du but encaissé suite à une perte de balle évitable. La réponse du milieu algérien fût cinglante. « Tu ne me parles pas comme ça, tu n’es pas mon père ! ».

Une mise à l’écart du groupe envisagée

Cette altercation verbale, si elle ne venait à se confirmer, met en exergue les tensions qui règnent à l’OM. Notons aussi qu’Himad Abdelli peine à s’imposer à Marseille. Il n’a disputé que 8 matchs depuis sa venue cet hiver. Le milieu de 26 ans affiche en plus une statistique accablante. L’Olympique de Marseille ne s’est jamais imposé lorsqu’il dépasse les dix minutes sur la pelouse.

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Cette tendance s’est concrétisé une nouvelle face à Nice. Himad Abdelli était déjà pointé du doigt après sa prestation insipide à Lorient. Son crédit s’épuise auprès du staff. La source ajoute que l’ancien Angevin risque même d’être écarté du groupe de l’OM suite à son clash avec Habib Beye. L’unité du vestiaire phocéen est visiblement mise à rude épreuve.