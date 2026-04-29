PSG – Bayern : Upamecano répond à Dembélé pour le retour !

Élu homme du match de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern, Ousmane Dembélé a assuré que le match retour sera tout aussi électrique pour valider le ticket de la finale. Mais à Munich, les hommes de Vincent Kompany entendent bien renverser le Champion d’Europe en titre comme l’a annoncé Dayot Upamecano, le défenseur du club bavarois.

PSG : Ousmane Dembélé veut aller gagner à Munich

Au terme d’un match extraordinaire, le Paris Saint-Germain s’est imposé face au Bayern Munich (5-4), mardi soir, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Élu homme du match, Ousmane Dembélé a livré une prestation de très haut niveau sous les couleurs du PSG, avec deux buts inscrits et une passe décisive délivrée.

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Après ce succès au Parc des Princes, l’international français de 28 ans s’est exprimé au micro de Canal+. Il a notamment salué un affrontement spectaculaire entre deux équipes offensives et s’est montré satisfait de la victoire parisienne.

« Nous avons vu deux grandes équipes qui attaquent, qui ne se posent pas de questions. Ce sont les demi-finales de la Ligue des champions. Nous savons que le Bayern Munich est une grande équipe. Nous aussi. Donc, nous sommes contents du résultat, même si nous avons un peu arrêté de jouer lorsque nous menions 5 buts à 2 », a confié le numéro 10 du PSG, avant de poursuivre et d’évoquer la manche retour en Bavière, prévue le mercredi prochain à l’Allianz Arena.

« C’était un match incroyable. Nous irons à Munich pour remporter ce match retour et décrocher cette qualification. Notre équipe devra rester concentrée. Nous allons vivre le même genre de match, car nous sommes deux équipes qui attaquent énormément.

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De notre côté, nous n’allons pas changer notre philosophie. Je pense que cela va encore offrir un très beau spectacle », a ajouté Dembélé. À Munich, les hommes de Vincent Kompany sont aussi déterminés pour le choc du match retour, comme l’a clairement annoncé Dayot Upamecano.

Upamecano : « Ce sera un match pour les grands, très intense »

Ce mardi soir, le Parc des Princes a vécu un match de Ligue des Champions historique. Au terme d’une rencontre folle, le Bayern Munich s’est incliné face au Paris Saint-Germain (5-4), lors des demi-finales aller. Au micro de Canal+ Foot, Dayot Upamecano a livré son analyse après cette défaite et annoncé la couleur pour la manche retour prévue à l’Allianz Arena la semaine prochaine.

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« Un résultat juste ? On aurait aimé gagner, c’est sûr. On a perdu ici, malheureusement. Il reste un match à la maison, rien n’est joué encore. Ce sera un match pour les grands, très intense. On va tout faire pour montrer qu’on sera à la maison. Ousmane Dembélé ? Il a fait un super match. Rien n’est joué encore. Ça va encore être un gros, gros match et on va défendre nos couleurs », a prévenu l’international français de 27 ans.