Mercato OM : Benatia négocie l’arrivée d’un redoutable buteur  

La direction de l’OM dégote un serial buteur pour le prochain mercato estival. Les négociations sont lancées

Mercato : L’OM s’active pour Dion Beljo

Marseille prépare un coup XXL. Pour renforcer l’attaque de l’équipe cet été, le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia lorgne du côté de la Croatie. Un nom circule déjà dans les couloirs de la Commanderie : Dion Beljo. Les recruteurs olympiens auraient fait de ce buteur leur cible prioritaire pour le prochain marché des transferts.

Selon les informations de Transferfeed, le club phocéen suit de très près l’évolution du joueur du Dinamo Zagreb. Dion Beljo, 24 ans, est lié à son équipe actuelle jusqu’en juin 2030. Son jeu séduit le staff technique. À Marseille, on recherche précisément ce type de finisseur capable de mettre en difficulté les défenses adverses. L’attaquant croate a les atouts pour s’imposer sur la Canebière.

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Cette saison, Beljo explose. Ses chiffres donnent le tournis : 36 buts marqués en 43 matchs disputés. Il ne se contente pas de conclure les actions, puisqu’il a aussi délivré six passes décisives. Cette redoutable précision devant le but justifie l’intérêt des grands clubs européens. L’Olympique de Marseille ne veut pas laisser passer une telle opportunité de renforcer son effectif.

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Le dossier avance concrètement. Des discussions ont déjà débuté entre les dirigeants marseillais et leurs homologues de Zagreb pour finaliser l’opération. Actuellement, les échanges portent sur le montant de l’indemnité de transfert. Les lignes pourraient bouger très vite durant les semaines à venir. L’arrivée d’un tel renfort est attendue de pied ferme par le coach marseillais, Habib Beye.