Mercato : Jonathan Clauss se confie sans filtre après l’OM

Son départ de l’OM vers l’OGC Nice avait suscité de vives interprétations. Jonathan Clauss a enfin donné sa version des faits.

Mercato OM : Jonathan Clauss donne sa version des faits

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Dans une interview accordée à beIN Sports, Jonathan Clauss est revenu sur les circonstances de son départ de Marseille. Cette séparation n’était visiblement pas un choix volontaire. L’international tricolore est persuadé que son départ a été orchestré par la direction phocéenne.

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Il n’a pas surtout pas apprécié les critiques virulentes concernant son investissement sur le terrain. Notamment celles de Medhi Benatia, ancien directeur sportif marseillais. « Je regrette ma fin à l’OM. Le pire, c’est que ce n’est pas de ma faute », a-t-il déclaré.

Une campagne de dénigrement dénoncée

Jonathan Clauss affirme avoir été victime d’une campagne de dénigrement. Le point de rupture provenait certainement des désaccords tactiques. Notamment la méthode de travail de l’entraîneur de l’époque, Gennaro Gattuso. Les préoccupations du joueur de 33 ans sur sa philosophie de jeu ont été perçues comme une rébellion. « Ils l’ont vu, je pense, comme un affront ».

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Cette situation a alors précipité son départ de l’OM. Jonathan Clauss estime que son image a injustement été « salie » par « des mensonges » calculés. Evoluant aujourd’hui à l’OGC Nice, le défenseur polyvalent tente de tourner la page OM. Même si l’amertume demeure.