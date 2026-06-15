Mercato : Le Stade Rennais insiste pour le transfert d’un serial buteur  

Les dirigeants du Stade Rennais foncent sur un buteur en Allemagne pour ce mercato estival. Des géants anglais veulent gâcher leur plan.

Mercato Stade Rennais : Mohammed Amoura vers Rennes cet été ?

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Le Stade Rennais voulait attirer un attaquant algérien pendant ce mercato estival. Sa cible prioritaire ? Mohammed Amoura. Malheureusement pour les Bretons, la Premier League menace déjà ce projet de transfert.

L’attaquant international algérien de 26 ans sort d’une saison frustrante avec Wolfsburg, relégué en deuxième division allemande. Pour préserver sa carrière au plus haut niveau, un départ cet été s’impose comme une évidence. Les Loups s’apprêtent à le perdre. Rennes espérait le recruter, mais la concurrence britannique dicte sa loi.

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Selon l’insider rennais @jonathan35001 sur le réseau X, plusieurs écuries anglaises, dont Everton, courtisent activement l’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise. Actuellement mobilisé par la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie, le joueur voit sa valeur marchande stagner autour de 20 millions d’euros selon Transfermarkt. Une somme abordable pour les clubs anglais.

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Face aux millions de la Premier League, le Stade Rennais ne fait pas le poids. Sauf retournement de situation, Mohammed Amoura va prendre la direction de l’Angleterre. Les pensionnaires du Roazhon Park devront chercher un autre buteur. La saison dernière, Mohammed Amoura a disputé 32 matchs de Bundesliga. Il a claqué 8 pions et délivré 2 passes décisives.