Der Zakarian au FC Nantes : Un point crucial non encore réglé

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‎‎Michel Der Zakarian et le FC Nantes avancent dans la même direction, mais le retour de l’ancien entraîneur des Canaris n’est pas encore totalement verrouillé. Si son arrivée semble en bonne voie, un dossier essentiel continue d’occuper les discussions en coulisses et retarde l’officialisation définitive.

Mercato FC Nantes : Le retour de Der Zakarian à la Jonelière acté

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‎Le FC Nantes accélère sa reconstruction après une saison qui s’est achevée par une relégation en Ligue 2. Dans cette phase décisive, le choix de Michel Der Zakarian apparaît comme une évidence pour de nombreux observateurs. L’ancien technicien nantais connaît parfaitement l’environnement du club et les exigences d’un championnat où l’expérience compte souvent autant que le talent.

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‎Selon plusieurs informations concordantes, un contrat de deux ans attendrait le technicien. Mieux encore, Der Zakarian aurait déjà commencé à travailler à la Jonelière afin de préparer les contours du futur projet sportif.

‎Le casse-tête du staff technique

‎Toutefois, un élément important reste à finaliser avant toute annonce officielle. La composition du staff qui accompagnera Michel Der Zakarian n’est pas encore totalement arrêtée, ce qui freine la conclusion du dossier.‎ Interrogé sur l’avancée des négociations, Emmanuel Merceron, suivi de près par de nombreux supporters nantais, a apporté une précision importante.

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« Pas que je sache, staff pas constitué encore, mais Der Zakarian est déjà au travail à la Jonelière », a-t-il répondu sur son compte X, anciennement twitter. Cette déclaration confirme que le chantier est en cours malgré les avancées enregistrées.

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‎‎Les noms de David Bechkoura et de Vitorino Hilton ont notamment circulé pour accompagner Michel Der Zakarian. Tant que cette organisation ne sera pas définitivement validée, le FC Nantes conservera une dernière étape à franchir avant de pouvoir officialiser sereinement le retour de son futur entraîneur.