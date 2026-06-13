Ça chauffe à l’OM : Lorenzi tient deux nouvelles pistes !

L’Olympique de Marseille compte bien renforcer son effectif durant ce mercato. Son directeur sportif Grégory Lorenzi multiplie les pistes, notamment en Ligue 1.

Mercato : Grégory Lorenzi active ses réseaux pour renforcer l’OM

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L’Olympique de Marseille fait face à un déficit financier important dépassant les 100 millions d’euros. Ces pertes obligent l’OM a fait preuve de rigueur sur le mercato. En plus de vendre certains cadres, le nouveau directeur sportif est contraint à un recrutement malin.

Son objectif est de dénicher des renforts à fort potentiel et accessibles. C’est dans cette optique que Grégory Lorenzi explore deux pistes séduisante. La première cible mène à Pablo Pagis de Lorient, selon Ouest-France. L’ailier gauche de 23 ans sort d’une saison encourageante avec les Merlus.

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Il compte 10 et 3 passes décisives en 23 matchs. Ses performances attirent aussi le RC Lens et le Paris FC. Mais son attachement familial à Marseille – son père Mickaël ayant défendu les couleurs phocéennes – place l’OM en position favorable. Même si son prix estimé 15 millions d’euros, reste un obstacle.

Mohamadou Kanté est également suivi de près

La direction de l’OM explore une autre piste à l’étranger. Suite à la relégation de West Ham en Championship, Mohamadou Kanté est devenu une cible de choix. Le joueur de 20 ans a déjà engrangé une expérience précieuse en Angleterre.

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Marseille devra toutefois faire face à une rude concurrence. L’AS Monaco étant aussi aux trousses de cette pépite. Entre le possible départ de Mason Greenwood et le besoin de reconstruire un collectif solide, Lorenzi va vivre un été intense.