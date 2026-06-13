Mercato Stade Rennais : Énorme rebondissement pour Chevalier

‎‎Lucas Chevalier et le Stade Rennais semblaient pouvoir rapprocher leurs chemins cet été, mais les dernières tendances venues de Paris redistribuent les cartes. Alors que le gardien français figurait parmi les profils surveillés en Bretagne, son avenir pourrait finalement s’écrire loin du Roazhon Park.

‎Mercato Stade Rennais : Chevalier, une piste qui perd soudainement de sa consistance

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‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Lucas Chevalier circule avec insistance dans les discussions liées au mercato rennais. Son manque de temps de jeu au sein du Paris Saint-Germain alimentait naturellement les spéculations autour d’un départ lors de l’intersaison.

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‎Mais selon une information relayée par le compte X ParisTeam, le portier de 24 ans souhaiterait désormais poursuivre l’aventure dans la capitale. Une orientation qui contraste avec les nombreuses rumeurs qui évoquent un changement d’air pour l’ancien gardien du LOSC.

‎Le SRFC contraint de revoir ses plans

‎Pour les dirigeants bretons, cette évolution représente un contretemps non négligeable. Le profil de Lucas Chevalier cochait plusieurs cases importantes : une solide expérience de la Ligue 1, un potentiel reconnu et une capacité à s’inscrire dans un projet à long terme.

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‎Cette situation prend d’autant plus d’importance que l’avenir de Brice Samba reste observé avec attention sur le marché. Dans cette perspective, Rennes étudie différentes options afin d’anticiper tous les scénarios possibles.

‎Une décision qui peut encore peser sur le mercato

‎La volonté du joueur ne garantit toutefois pas un changement de statut immédiat au PSG. Derrière Matvey Safonov dans la hiérarchie récente des gardiens, Lucas Chevalier devra convaincre son club de lui offrir davantage d’opportunités.

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‎Du côté rennais, l’état-major sportif conserve une marge de manœuvre et continue de scruter d’autres dossiers. Une chose est certaine : ce rebondissement oblige le Stade Rennais à élargir son champ de recherche à mesure que le mercato avance.