Mercato PSG : Négociation lancée, un milieu offensif arrive

La direction du PSG relance un gros dossier en Ligue 1 à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Les Parisiens font le forcing pour s’offrir un milieu offensif.

Mercato PSG : Le dossier Maghnes Akliouche est relancée

Paris se prépare déjà pour le prochain marché des transferts. Il y aura de mouvements dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Malgré un secteur offensif déjà bien fourni, le PSG veut encore frapper fort lors du prochain mercato estival.

Le club de la capitale a rouvert le dossier Maghnes Akliouche. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri pour Sky Sport, des contacts récents ont eu lieu entre la direction parisienne et l’entourage du joueur. Paris veut réparer l’échec de 2025. À l’époque, les exigences financières de l’AS Monaco avaient fait capoter l’affaire. Cette fois, le PSG veut le Monégasque de 24 ans, et est prêt à payer.

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Luis Enrique est conquis. L’entraîneur espagnol pousse activement pour cette signature. De son côté, Akliouche n’est pas insensible à cet intérêt. Le milieu offensif aurait même fait du leader de la Ligue 1 sa priorité absolue. Sur le Rocher, l’ambiance est à la résignation. Les dirigeants monégasques ne se font aucune illusion : le crack partira en fin de saison.

Tout se jouera sur le prix. Si les relations entre Luis Campos et les décideurs de l’ASM pourraient faciliter les échanges, la concurrence anglaise complique l’équation pour le Paris SG. Liverpool et Manchester United surveillent de près le numéro 11.

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Une question se pose : où le placer ? S’il signe, l’international français (7 sélections) entrera en concurrence avec Désiré Doué. Sur le papier, le Monégasque part avec un léger retard statistique. Avec 7 pions et 10 offrandes en 40 matchs, il affiche un bilan un peu moins solide que celui de l’ancien Rennais (12 buts et 9 passes en 36 apparitions). Même s’il arrive avec un statut de remplaçant, le temps de jeu ne devrait pas lui manquer sous les ordres de Luis Enrique.