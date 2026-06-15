Mercato Stade Rennais : Deux gros transferts programmés à Rennes

Le Stade Rennais veut céder certains cadres pendant ce mercato estival. Contre toute attente, le club breton prépare le départ de deux titulaires.

Mercato Stade Rennais : Deux cadres poussés vers la sortie

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Qualifiés pour la prochaine Ligue Europa grâce à leur sixième place en Ligue 1 (et au sacre du RC Lens en Coupe de France), le Stade Rennais vise plus haut. Pour grandir, l’équipe doit recruter. Mais pour accueillir de nouvelles têtes, il faut d’abord dire au revoir à certains joueurs.

Selon Ouest-France, deux cadres de la saison dernière se retrouvent ainsi poussés vers la sortie. Il s’agit de Lilian Brassier et Alidu Seidu. Bien que liés au club jusqu’en 2029, ces deux défenseurs ne seront pas retenus si une belle offre se présente. Rennes sacrifie ses forces actuelles pour rebâtir son avenir.

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Le Stade Rennais sort d’un exercice positif, mais ses faiblesses défensives ont parfois coûté cher. Les dirigeants veulent donc du changement. Le plan ? Reconstruire le secteur défensif. Pour y parvenir, le club s’active déjà en coulisses. Il cible notamment le jeune prodige portugais Gonçalo Oliveira, tout en cherchant activement un second profil plus expérimenté.

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Pour tenir le choc en Europa League, Franck Haise exige un groupe plus robuste, plus fiable et plus compétitif. Cela impose des choix radicaux. Ce renouvellement va directement impacter les cadres actuels de l’effectif. Brassier et Seidu sont donc mis sur le marché. Or, ces deux éléments ont accumulé un temps de jeu conséquent cette année, s’imposant comme des piliers de la rotation bretonne.

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Alidu Seidu est estimé à 6 millions d’euros. L’ancien Clermontois dispose d’un contrat long jusqu’en juin 2029. Cette situation contractuelle permet à Rennes de dicter ses conditions. Intense, costaud et polyvalent, ce jeune défenseur possède un profil séduisant qui devrait rapidement plaire à plusieurs courtisans.

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Lilian Brassier est estimé à 12 millions d’euros. Relancé en Bretagne après une expérience compliquée à l’Olympique de Marseille, l’ancien Brestois a retrouvé des couleurs. Mais son aventure rennaise pourrait s’arrêter là. Malgré un engagement courant lui aussi jusqu’en 2029, les dirigeants écouteront attentivement les propositions pour leur joueur.

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