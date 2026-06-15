Coup de théâtre : l’OM renonce à  un attaque pour 25 M€ ?

La nouvelle direction de l’OM revoit sa stratégie concernant le mercato estival. Les dirigeants phocéens semblent prêt à abandonner la piste menant à Akor Adam.

Mercato OM : La piste Akor Adam s’éloigne

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L’Olympique de Marseille fait face à une réalité économique implacable. Un déficit de plus de 105 millions d’euros selon le dernier rapport de la DNCG. Ces pertes obligent l’OM à procéder à un dégraissage massif cet été. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi sait aussi qu’il aura un budget mercato très limité.

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Il devra attirer des joueurs à fort potentiel et très accessible afin de compenser les départs. C’est dans ce contexte que le nom Akor Adam circule avec force à Marseille. L’attaquant de 26 ans sort d’une saison encourageante au FC Séville. Il a auteur de 10 buts en 32 matchs de championnat. Le Nigérian figurait en haut de la liste des recruteurs olympiens.

Le FC Séville trop gourmand

Mais son recrutement s’avère bien plus complexe que prévu. La direction du FC Séville ayant posé un ultimatum financier clair. Le club sévillan réclame un chèque compris entre 20 et 25 millions d’euros avant libérer son avant-centre, indique le média Vamos Mi Sevilla.

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Cette somme devrait vite refroidir les ardeurs de l’OM. Surtout que les Phocéens doivent impérativement rééquilibrer leurs comptes. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi semblent donc résignés à abandonner cette piste coûteuse. Ceux-ci devraient se tourner vers d’autres cibles moins onéreuses.