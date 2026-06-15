Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et Crystal Palace

Le Stade Rennais prépare un coup XXL en Ligue 1 pour ce mercato estival. Mais Crystal Palace complique la tâche aux Rennais.

Mercato Stade Rennais : Lassine Sinayoko va-t-il snober Rennes ?

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Lassine Sinayoko attise les convoitises pendant ce mercato estival. L’attaquant de l’AJ Auxerre sort d’une saison remarquable. Il bénéficie d’un bon de sortie accordé par sa direction. En France, le RC Lens, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont chauds pour le recruter. Mais la menace principale vient d’Angleterre.

Formé dans l’Yonne, Lassine Sinayoko a mis tout le monde d’accord la saison dernière. L’attaquant de 26 ans vient de boucler un exercice solide avec 12 réalisations au compteur. Un départ de Bourgogne est possible. Ses dirigeants ne s’opposeront pas à son transfert si une offre satisfaisante arrive sur leur bureau. Le club auxerrois réclame une somme supérieure à 15 millions d’euros.

Marseille, Lens et Rennes flairent tous le coup. Mais l’Angleterre veut chiper ce buteur. Quatre formations de Premier League ciblent déjà l’international malien. Le plus déterminé est Crystal Palace. Cet intérêt ne doit rien au hasard puisque Pierre Sage va prendre les commandes des Eagles. L’ancien technicien du RC Lens connaît parfaitement le joueur. Il avait déjà tenté de le recruter la saison dernière pour renforcer son effectif.

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Installé sur le banc de cette écurie anglaise, le coach dispose désormais de leviers financiers considérables pour parvenir à ses fins. Face à la puissance financière de Crystal Palace, la Ligue 1 ne fait pas le poids économiquement. Le combat s’annonce perdu d’avance si Pierre Sage place le Malien tout en haut de sa liste de priorités.

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La concurrence s’intensifie en Angleterre. Crystal Palace doit faire face aux intérêts concrets de Fulham, Everton et Leeds. Cette bataille à quatre accélère les négociations et fait grimper la valeur de l’attaquant. Pour Lens, Marseille ou Rennes, l’opération s’annonçait séduisante mais elle devient presque impossible. Le joueur correspond aux besoins tactiques de ces trois équipes, mais les arguments financiers de l’Angleterre faussent la donne.