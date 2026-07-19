ASSE : 8M€ dépensés et déjà des doutes à Saint-Étienne !

L’ASSE poursuit sa préparation estivale avec de nouvelles recrues et un investissement estimé à près de 8 millions d’euros, mais les premières sorties ne dissipent pas toutes les interrogations. Battus par le Servette FC (1-0), les Verts ont montré des intentions encourageantes tout en laissant apparaître des failles qui alimentent déjà les débats autour du projet de Ian Cathro.

‎ASSE : Un test révélateur malgré une simple défaite

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‎Après un premier match de préparation conclu par un nul contre le FC Bienne (2-2), l’ASSE s’est frottée à un adversaire d’un tout autre calibre avec le Servette FC. Ce deuxième rendez-vous n’avait rien d’un verdict définitif, mais il constituait un excellent baromètre pour mesurer l’état d’avancement du groupe dirigé par Ian Cathro. Comme le rapporte Peuple Vert, le technicien écossais a reconduit une grande partie de son équipe afin d’observer les automatismes naissants.

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‎Durant une bonne demi-heure, les Stéphanois ont répondu présents dans l’intensité. Le pressing a perturbé la relance suisse et plusieurs séquences collectives ont laissé entrevoir un visage séduisant. Pourtant, cette domination territoriale n’a jamais été récompensée. À mesure que les minutes défilaient, les imprécisions techniques ont repris le dessus, offrant progressivement davantage d’espaces à une formation genevoise bien plus réaliste.

‎Des erreurs qui rappellent l’ampleur du chantier

‎Le tournant de la rencontre est arrivé sur une relance mal maîtrisée. Une transmission approximative a suffi au Servette pour récupérer le ballon et construire l’action du seul but inscrit par Stevanovic. Ce genre d’erreur peut sembler anodin lors d’une préparation estivale, mais il révèle surtout que plusieurs mécanismes restent encore à assimiler. ‎Les nombreux changements opérés après la pause ont également modifié l’équilibre collectif.

Ian Cathro a poursuivi sa large revue d’effectif afin d’évaluer les nouvelles recrues et les jeunes éléments. Thierno Ballo a ainsi effectué ses premiers pas sous le maillot stéphanois, tandis que plusieurs autres joueurs ont engrangé de précieuses minutes. L’objectif n’était pas uniquement de gagner, mais aussi d’accumuler des enseignements avant le début de la saison.

‎Huit millions investis, une attente forcément plus forte

‎Le recrutement réalisé depuis l’ouverture du mercato nourrit naturellement les attentes des supporters. Dépenser près de 8 millions d’euros oblige presque automatiquement à afficher des progrès rapides, même si la préparation n’est jamais une compétition officielle. Cette réalité explique pourquoi chaque prestation est désormais scrutée avec davantage d’attention.

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‎Pour autant, il serait excessif de tirer des conclusions définitives après seulement deux rencontres amicales. Servette possède déjà davantage de rythme et une préparation plus avancée. Les Verts, eux, cherchent encore les meilleures associations et les repères collectifs. Les recrues découvrent un nouveau championnat, un nouveau staff et de nouveaux partenaires. Ce temps d’adaptation fait partie du processus.

‎L’inquiétude existe, mais elle ne doit pas masquer les signaux positifs

‎La défaite contre le Servette FC ne constitue pas une catastrophe sportive. En revanche, elle rappelle que reconstruire une équipe demande bien plus que des investissements financiers. Les automatismes, la confiance et la maîtrise technique ne s’achètent pas pendant un mercato. Ils se construisent au fil des semaines et des matchs. ‎L’ASSE possède néanmoins plusieurs motifs d’espoir.

Certaines séquences de pressing, l’activité offensive aperçue par moments et l’intégration progressive des recrues montrent que le potentiel existe. En revanche, la qualité des relances, la concentration dans les moments clés et l’efficacité offensive devront rapidement progresser si Saint-Étienne veut répondre aux ambitions affichées. ‎Au final, cette rencontre ressemble davantage à un avertissement qu’à une condamnation.

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Les supporters peuvent légitimement attendre davantage d’une équipe renforcée à coups de millions d’euros, mais la préparation sert précisément à corriger ce type de lacunes. Les prochaines sorties seront donc bien plus observées, car elles permettront de savoir si ces imperfections n’étaient qu’un simple retard de réglage ou les premiers symptômes d’un chantier plus profond.