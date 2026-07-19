Mercato : Le Stade Rennais fonce sur un taulier à 20M€

‎Le Stade Rennais accélère ses recherches sur le mercato pour renforcer sa charnière défensive avant la reprise de la saison. Alors que le dossier Charlie Cresswell se complique, le club breton étudie sérieusement une autre piste prestigieuse en Ligue 1.

‎Mercato Stade Rennais : Un virage inattendu dans le dossier défensif

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‎Le mercato réserve souvent des rebondissements, et le Stade Rennais en fait actuellement l’expérience. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants bretons concentrent leurs efforts sur l’arrivée d’un défenseur central capable d’apporter immédiatement de la solidité à l’effectif de Franck Haise. Mais les discussions autour de Charlie Cresswell semblent désormais avancer à un rythme beaucoup moins soutenu qu’espéré.

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‎D’après les révélations de l’insider Jonathan, Toulouse temporiserait dans les négociations concernant le défenseur anglais. Face à cette situation, la direction rennaise refuse de rester immobile. Plusieurs profils avaient été étudiés en parallèle, et l’un d’eux revient désormais avec insistance : celui d’Ismaël Doukouré, solide défenseur de Strasbourg, déjà reconnu comme l’un des éléments les plus fiables à son poste en Ligue 1.

Doukoure …..en pôle . — rcsa le vrai (@BHailoui) July 18, 2026

‎Doukouré, un profil qui coche toutes les cases

‎À seulement 22 ans, Ismaël Doukouré possède déjà une expérience importante au plus haut niveau. Sa capacité à évoluer aussi bien en défense centrale qu’au milieu défensif constitue un atout particulièrement apprécié par le staff rennais. Cette polyvalence offrirait davantage de solutions tactiques à Franck Haise tout au long de la saison.

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‎Autre élément qui renforce cette piste : Loïc Désiré connaît parfaitement le joueur. L’actuel directeur sportif rennais avait participé à son recrutement lorsqu’il travaillait encore à Strasbourg. Cette relation pourrait faciliter d’éventuelles discussions, même si aucun accord n’est encore en vue. Rennes continue ainsi d’avancer sur plusieurs dossiers afin de ne pas dépendre d’une seule négociation.

‎Un investissement qui pourrait changer le mercato rennais

‎Le principal obstacle reste toutefois le montant demandé par Strasbourg. Selon les informations, le club alsacien valoriserait son défenseur à plus de 20 millions d’euros. Une somme importante qui obligerait le Stade Rennais à réaliser un investissement majeur pour renforcer sa défense.

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‎Malgré ce coût élevé, les Rouge et Noir savent qu’un recrutement réussi à ce poste pourrait avoir des conséquences importantes sur l’ensemble de leur saison. Le club cherche un joueur capable de s’imposer rapidement tout en représentant un investissement durable. Si le dossier Cresswell venait définitivement à échouer, Doukouré pourrait rapidement devenir la priorité absolue de la cellule de recrutement.

Le SRFC joue une partie décisive sur le marché

‎Ce dossier illustre parfaitement la nouvelle stratégie rennaise. Plutôt que de céder à la précipitation, les dirigeants semblent avoir préparé plusieurs scénarios afin d’éviter de subir les aléas du marché. Cette méthode offre davantage de flexibilité, même si elle impose parfois de consentir un effort financier plus important. ‎La piste menant à Ismaël Doukouré présente une réelle cohérence sportive.

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Le défenseur connaît déjà les exigences de la Ligue 1, possède encore une importante marge de progression et répond au profil recherché par Franck Haise. En revanche, dépasser les 20 millions d’euros représenterait un pari conséquent pour le Stade Rennais. Si Strasbourg maintient ses exigences et que Toulouse ne débloque pas le dossier Cresswell, les prochains jours pourraient être déterminants pour l’avenir de la défense rennaise.