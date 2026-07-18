Mercato OM : Un pur finisseur débarque à Marseille

L’OM poursuit sa stratégie de recrutement tournée vers les jeunes talents sur le mercato en accueillant un attaquant particulièrement prometteur. Auteur d’une saison impressionnante en U17, Joshua Kavoka arrive à la Commanderie avec l’ambition de poursuivre sa progression et de confirmer les attentes placées en lui.

‎Mercato OM : Kavoka, un pari offensif qui ne passe pas inaperçu

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‎L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Joshua Kavoka, quelques heures après l’annonce de son départ par le CS Brétigny Football. À seulement 17 ans, le jeune avant-centre franchit une étape majeure dans sa carrière en intégrant l’un des centres de formation les plus exigeants de France.

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‎Le nouvel attaquant de l’OM s’est distingué cette saison par une remarquable efficacité devant le but. Selon les statistiques de BeSoccer, il a inscrit 16 réalisations en 22 rencontres de championnat U17, des performances qui ont naturellement attiré l’attention des recruteurs marseillais.

‎Des performances qui ont convaincu les recruteurs

‎Le profil de Joshua Kavoka correspond à celui d’un véritable numéro 9, capable de faire la différence dans la surface de réparation, selon Foot Marseillais. Son sens du placement, son réalisme et sa discipline sur le terrain ont pesé dans la décision de l’OM de miser sur lui.

‎Le CS Brétigny Football possède également une solide réputation dans la formation de jeunes talents. Le club francilien a notamment vu éclore Patrice Evra, Sébastien Haller et Jérémy Ménez, de quoi renforcer encore la crédibilité de cette nouvelle recrue.

‎Une arrivée qui nourrit les ambitions marseillaises

‎L’intégration de Kavoka illustre la volonté de Marseille de préparer l’avenir sans négliger le présent. Le club phocéen cherche à bâtir un effectif capable de s’appuyer durablement sur des joueurs à fort potentiel. ‎Le défi sera désormais de transformer cette réussite chez les jeunes en performances au plus haut niveau. La marche est importante, mais le talent du buteur laisse entrevoir de belles perspectives.

‎Marseille mise sur un investissement d’avenir

‎Ce recrutement apparaît comme un choix réfléchi plutôt qu’un simple pari. Les statistiques de Joshua Kavoka, son parcours précoce et la qualité de la formation reçue à Brétigny offrent de solides raisons d’espérer. ‎Toutefois, la patience sera essentielle.

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Entre les exigences du football professionnel et la pression propre à Marseille, le jeune attaquant devra poursuivre son apprentissage. Si son adaptation se déroule comme prévu, l’Olympique Marseille pourrait avoir mis la main sur un avant-centre capable de faire parler de lui dans les prochaines années.