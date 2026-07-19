Mercato PSG : La bombe à 137M€ qui menace le Paris SG

‎Le PSG aborde une phase décisive de son mercato avec un dossier qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur autour de Bradley Barcola. Alors qu’un transfert record à 137 M€ se prépare en Premier League, l’effet domino pourrait bien rebattre les cartes pour le club parisien.

Mercato PSG : L’effet domino qui replace Barcola au centre du jeu

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‎Le PSG n’a aucune intention d’ouvrir la porte à un départ de Bradley Barcola. Au contraire, les dirigeants parisiens souhaitent prolonger l’engagement de l’international français, convaincus qu’il représente l’un des piliers du projet sportif de Luis Enrique pour les prochaines saisons. ‎Mais le marché des transferts ne suit jamais un scénario linéaire.

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D’après plusieurs médias britanniques, notamment The Athletic, Aston Villa serait tout proche de céder Morgan Rogers à Chelsea pour un montant estimé à 137 millions d’euros. Une opération colossale qui pourrait obliger Arsenal à revoir totalement sa stratégie offensive et à réactiver une piste menant directement au joueur parisien.

‎Arsenal contraint de revoir ses priorités

‎Depuis plusieurs semaines, les Gunners faisaient de Morgan Rogers leur priorité offensive. Si Chelsea boucle effectivement cette transaction record, le club londonien devra rapidement identifier une alternative crédible pour renforcer son attaque. ‎C’est dans ce contexte que le nom de Bradley Barcola revient avec insistance.

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Le Français possède le profil recherché par Arsenal : vitesse, percussion et capacité à faire basculer un match. Pour autant, aucun échange concret n’a encore été engagé avec le PSG, qui reste inflexible sur sa position et ne souhaite pas négocier un départ de son ailier.

‎Une menace bien réelle pour le mercato parisien

‎Même sans discussions officielles, la pression venue de Premier League ne peut être ignorée. Liverpool surveille également la situation de près, preuve que la cote de Bradley Barcola ne cesse de grimper sur le marché européen. ‎Le journaliste Fabrizio Romano a d’ailleurs apporté des précisions importantes :

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« Concernant l’ailier, je maintiens mon information. Je sais qu’il y a beaucoup de rumeurs concernant Arsenal et Bradley Barcola (…) Arsenal, pour le moment, ne négocie pas pour Barcola. Ils n’ont pas de discussions. Mais Liverpool reste très intéressé par Bradley Barcola », a-t-il expliqué. Cette déclaration confirme que, si Arsenal n’est pas encore passé à l’action, la concurrence anglaise demeure particulièrement attentive.

Le PSG tient son bras de fer… mais jusqu’à quand ?

‎Le PSG conserve aujourd’hui la maîtrise du dossier. Le club n’est pas vendeur, le joueur est sous contrat et une prolongation apparaît même comme une priorité pour la direction parisienne. Cette position de force permet aux champions de France de ne subir aucune pression immédiate. ‎En revanche, un mercato estival se construit souvent autour d’un enchaînement d’événements imprévisibles.

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Si Chelsea officialise bien le recrutement de Morgan Rogers pour 137 M€, Arsenal pourrait accélérer sur d’autres profils, dont celui de Bradley Barcola. Paris devra alors résister aux offensives financières de la Premier League, où les moyens semblent toujours plus importants. Une certitude demeure : le feuilleton est loin d’avoir livré son dernier rebondissement.