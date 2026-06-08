Mercato OM : Greenwood recalé en Turquie, bloqué par la Roma ?

‎‎L’OM et Mason Greenwood pourraient voir leurs chemins se séparer au cours de ce mercato estival. Alors que plusieurs clubs surveillent la situation de l’attaquant anglais, les négociations semblent se heurter à un obstacle financier qui pourrait ralentir son départ de Marseille.

‎Mercato OM : La Roma passe à l’action pour Greenwood, mais fixe ses limites

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‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Mason Greenwood revient avec insistance du côté de l’Italie. Selon les informations relayées par la presse transalpine, l’AS Roma aurait fait de l’ancien joueur de Manchester United une cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif.

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‎La présence de Gian Piero Gasperini sur le banc romain pourrait d’ailleurs peser dans ce dossier. Le technicien italien rechercherait un joueur capable d’apporter de la créativité, de la percussion et une efficacité immédiate dans les trente derniers mètres. Le profil de Greenwood correspond précisément à cette demande.

‎Un écart de 10 millions d’euros qui change tout

‎Le principal frein reste toutefois le montant de l’opération. L’OM souhaiterait récupérer au minimum 50 millions d’euros pour céder son attaquant. Une valorisation qui témoigne de l’importance prise par Greenwood depuis son arrivée à Marseille en juillet 2024. ‎

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D’après les informations du quotidien italien La Repubblica, un premier échange aurait déjà eu lieu entre les deux clubs. La Roma aurait cependant indiqué qu’elle envisage davantage une transaction aux alentours de 40 millions d’euros. Une différence significative qui complique les discussions. L’enjeu dépasse largement un simple transfert.

‎Une vente qui pourrait entrer dans l’histoire du club

‎Si l’OM parvenait à obtenir les 50 millions d’euros réclamés, Mason Greenwood deviendrait la plus grosse vente de l’histoire du club phocéen, devant le transfert de Michy Batshuayi vers Chelsea estimé à 39 millions d’euros. ‎Mais le dossier ne dépend pas uniquement de la volonté marseillaise.

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Toujours selon La Repubblica, l’incertitude entourant le futur directeur sportif de la Roma ralentirait également les négociations. Cette phase de transition administrative pourrait repousser toute avancée concrète. ‎Dans ce contexte, Marseille conserve une position de force.