Mercato PSG : Contacts confirmés pour ce crack à 90M€

‎Le PSG se montre très actif sur le mercato estival. En attendant l’ouverture officielle du marché, le club parisien multiplie les démarches pour renforcer son entrejeu et un jeune prodige portugais figure parmi les dossiers les plus surveillés du moment.

‎‎Mercato PSG : Luis Enrique veut renforcer un secteur clé

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‎La saison parisienne a confirmé la solidité du collectif construit par Luis Enrique, mais elle a également mis en lumière certaines dépendances. Lorsque Fabian Ruiz n’était pas disponible, l’équilibre du milieu de terrain s’en trouvait parfois affecté. ‎Dans cette optique, les dirigeants parisiens explorent plusieurs pistes ambitieuses.

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Selon les informations de TEAMtalk, des contacts existent autour de Mateus Fernandes, l’une des révélations portugaises de la saison. À seulement 21 ans, le joueur a franchi un cap important sous les couleurs de West Ham en Premier League, malgré la relégation des Hammers à l’issue de la saison.

‎Un investissement qui dépasse les 90 millions d’euros

‎Le dossier s’annonce toutefois particulièrement coûteux. TEAMtalk évoque un montant susceptible d’atteindre 92 millions d’euros pour convaincre West Ham de céder son jeune milieu. ‎Cette valorisation témoigne de la cote grandissante du Portugais sur le marché européen.

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Son profil moderne, capable de participer à la construction du jeu tout en apportant de l’intensité à la récupération, attire plusieurs grands clubs du continent. ‎‎L’intérêt du PSG ne doit rien au hasard. Depuis plusieurs saisons, le club mise sur des joueurs jeunes capables de s’intégrer dans un projet à long terme. Mateus Fernandes correspond précisément à cette philosophie. ‎

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Son arrivée permettrait également de renforcer la forte connexion portugaise déjà présente dans l’effectif avec Vitinha et João Neves. Pour Paris, l’idée n’est pas seulement de recruter un talent supplémentaire, mais d’ajouter une pièce capable d’élever encore le niveau d’un groupe qui vise à s’installer durablement au sommet du football européen.