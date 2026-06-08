Mercato OM : Grosse surprise pour une arrivée à Marseille

La direction de l’OM vient frapper un joli en défense en bouclant l’arrivée de Sacha Lung. Mais le jeune défenseur français ne devrait pas évoluer en équipe première.

Mercato : Le choix surprenant de l’OM avec Sacha Lung

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L’Olympique de Marseille, confronté à des difficultés financières, devra recruter malin cet été. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi devra recruter malin. Il vient d’ailleurs de conclure un deal à zéro euro. Sacha Lung a accepté de rejoindre l’OM après avoir refusé de signer professionnel avec Strasbourg.

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Le jeune joueur de 18 ans devrait parapher un contrat de trois à Marseille. Son arrivée imminente suscite un certain enthousiasme dans la cité phocéenne. Car Sacha Lung est présenté comme un futur crack, capable de succéder à Leonardo Balerdi et d’autres cadres du vestiaire. Certains observateurs y voyaient donc une solution immédiate pour combler des départs en défense.

Envoyer directement en équipe réserve

Ils risquent d’être déçus. La Minute OM assure que Sacha Lung ne devrait pas intégrer immédiatement le groupe professionnel dans l’immédiat. Le jeune joueur va au préalable renforcer la réserve phocéenne. Il devra prouver sa valeur en équipe B avant d’espérer convaincre le futur coach Bruno Genesio.

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Cette manœuvre n’est pas nouvelle. Des pépites comme Robinio Vaz et Darryl Bakola avaient aussi subi le même sort. Après une phase d’acclimatation en équipes de jeunes, Sacha Lung visera une meilleure exposition en Ligue 1.