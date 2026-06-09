Ça chauffe à l’OM : Richard dit non à une offre tentante

Le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard, reste inflexible concernant le mercato. Il ne compte pas céder son attaquant Mason Greenwood à n’importe quel prix.

Mercato OM : Stéphane Richard inflexible pour Mason Greenwood

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Le nouveau président de l’Olympique de Marseille le sait très bien. Son club enregistre des pertes de plus 105 millions d’euros. Ce déficit oblige l’OM à se séparer de quelques actifs. Notamment Mason Greenwood qui apparait comme la meilleure solution pour renflouer des caisses qui sont dans le rouge.

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Sa saison exceptionnelle, ponctuée de 26 buts en 45 matchs, a attiré du beau monde. Fenerbahçe, Atlético Madrid et l’AS Rome se bousculent pour sa signature. Le club romain s’apprête même à formuler une première offre concrète pour Mason Greenwood. Sauf que ses intentions se heurtent à la réalité économique de l’OM.

L’AS Rome devra mettre le paquet

Le Corriere Dello Sport explique que la Rome va transmette une offre d’environ 40 millions d’euros pour son transfert. Une somme insuffisante par la nouvelle direction de l’OM. Cette dernière devra surtout reverser une partie du futur transfert de Greenwood à Manchester United. Une clause de 40% ayant conclu entre les deux écuries.

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Cela rend l’offre de l’AS Rome insignifiante aux yeux du président de l’OM. Stéphane Richard devrait sans surprise rejeter cette première approche de la Louve. Pour le moment, les Phocéens restent en position de force dans ce dossier. Ils sont déterminés à maximiser les revenus cet été.