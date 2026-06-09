Ça chauffe à l’OM: Le verdict du litige Lorenzi-Nice connu ?

Le litige opposant l’OM à l’OGC Nice concernant le recrutement de Grégory Lorenzi connait un nouveau rebondissement. La décision de Justice devrait coûter cher à Marseille.

L’OGC Nice attaque l’OM, le litige Lorenzi devant les tribunaux

La suite après cette publicité

Grégory Lorenzi a officiellement rejoint l’Olympique de Marseille cet été en remplacement de Medhi Benatia. Le nouveau directeur de l’OM est déjà à l’œuvre pour faire venir de nouveaux renforts et finaliser quelques ventes. Il traine cependant derrière lui un lourd contentieux.

Lire aussi : Mercato OM : L’offre osée de Grégory Lorenzi pour un buteur

Grégory Lorenzi s’était engagé avec les Aiglons en cas de maintien, avant de se désister au profit de l’OM. Cette volte-face n’est pas du coût du Gym, qui est parvenu à rester dans l’élite. Les Niçois entendent obtenir gain de cause. Le nouveau de l’OM a quant à lui dépêché ses avocats afin de régler cette affaire à l’amiable.

Une lourde sanction en vue pour l’Olympique de Marseille

Cette démarche s’est visiblement soldée par un échec. Ouest-France rapporte que l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice vont se retrouver devant les tribunaux pour régler ce litige financier. Et les éléments en présence ne jouent pas en faveur des Marseillais.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Un milieu algérien attendu à Marseille cet été ?

À voir

Mercato PSG : Accord scellé pour ce crack sénégalais ?

Mercato : L’OM contraint de sortir le chéquier pour une recrue phare

La source explique que l’OM serait en situation de faute vis-à-vis des engagements initiaux pris par son directeur sportif. La résolution de ce conflit Lorenzi ne passera probablement pas par une annulation de son arrivée à Marseille. Mais par une compensation financière conséquente. L’OM devra mettre la main à la poche.