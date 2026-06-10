Mercato PSG : Jorge Mendes fait une annonce fracassante au Real

Cités dans le viseur du Real Madrid après leurs récents succès avec Luis Enrique, Joao Neves et Vitinha devraient poursuivre leur aventure au PSG, selon leur agent Jorge Mendes.

Mercato PSG : Le Real prêt à une folie pour Vitinha et Joao Neves

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Avant sa réélection à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez avait fait une grande annonce au sujet du prochain mercato estival. Le dirigeant madrilène préparait ainsi une offre de 150 millions d’euros pour recruter une star mondiale du football. De nombreuses spéculations ont donc circulé, étant donné qu’il n’avait pas donné le moindre indice sur l’identité de cette fameuse recrue.

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Selon certains, il s’agissait de Michael Olise, alors que pour d’autres, Pérez visait plutôt le recrutement de João Neves ou de Vitinha, les deux milieux de terrain portugais du Paris SG. Et finalement, on a eu l’officialisation mardi que Madrid voulait Julian Alvarez, mais que l’Atlético Madrid avait refusé cette offre, les Colchoneros étant même très moqueurs à l’encontre de leur voisin.

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Pour en revenir à Joao Neves et Vitinha, l’agent des deux stars portugaises du PSG a mis un terme à toutes les supputations qui pourraient sortir cet été. Même si la vente des deux joueurs pourrait rapporter 280 millions d’euros à Paris, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos n’ont aucune intention de céder les deux joueurs.

« Ils sont intouchables »

Annoncés dans le viseur du Real Madrid ces derniers jours, Vitinha (26 ans, 50 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) et João Neves (21 ans, 38 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) ne quitteront pas le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Après la position ferme affichée par le club de la capitale, leur agent Jorge Mendes a lui aussi mis un terme aux spéculations concernant l’avenir des deux internationaux portugais.

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« Vitinha et Joao n’ont jamais été une option pour qui que ce soit. Ils sont intransférables pour le PSG, et ils sont très, très heureux au PSG. Ils vont continuer à collectionner les trophées », a assuré le représentant portugais auprès de Fabrizio Romano.

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