Coup de théâtre à l’OM : Habib Beye entre en conflit ?

L’arrivée d’un nouvel entraîneur à l’OM connaît un coup de frein inattendu. Habib Beye s’accroche jusqu’ici à son contrat expirant en 2027.

Mercato OM : Habib Beye refuse de signer les documents de son départ

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C’est un secret pour personne ! Habib Beye occupe toujours son poste d’entraîneur à l’Olympique de Marseille. Cela retarde par la même occasion la nomination de Bruno Genesio, son probable successeur. Le dossier est d’ores et déjà réglé en interne.

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Un accord total existe entre l’OM et l’ancien technicien du LOSC. Il ne reste plus que son officialisation. Et cela commence à prendre du temps. RMC Sport s’est penché sur le dossier. Le quotidien sportif révèle que le nœud du problème réside dans les négociations pour rompre le contrat de Habib Beye.

Les négociations coincent entre les deux parties

Le technicien franco-sénégalais est lié au club olympien jusqu’en 2027. Et il n’a pour l’instant signé aucun document concernant son départ. Même s’il est informé de l’accord entre Bruno Genesio et l’OM, l’ancien coach de Rennes compte sur sa position. Il n’a pas l’intention de céder son siège aussi facilement.

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Habib Beye continue d’ailleurs de préparer la reprise de l’entraînement des Olympiens. Il travaille comme si son avenir sur le banc marseillais n’était pas menacé. Cette attitude place la nouvelle direction dans une position délicate. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi doivent vite trouver une solution pour acter ce divorce.