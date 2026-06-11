Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un nouveau coup XXL  

Les dirigeants du FC Nantes ont trouvé un nouveau tacticien. Tout est bouclé pour l’arrivée du nouveau guide à Nantes.

Mercato FC Nantes : Michel Der Zakarian revient sur le banc

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Le FC Nantes tient son nouveau coach. Après plusieurs semaines de doutes et d’intenses recherches, la direction des Canaris scelle le retour d’un visage bien connu de la Beaujoire : Michel Der Zakarian. Jamais deux sans trois pour le technicien franco-arménien. C’est un véritable monument du club qui s’apprête à reprendre les rênes de l’équipe, dix ans après son dernier départ. Connaissant parfaitement la maison, il a déjà dirigé le club en Ligue 1 comme en Ligue 2.

Selon les informations de L’Équipe et de Ouest-France, l’entraîneur de 63 ans va poser ses valises sur les bords de l’Erdre. Il va remplacer Vahid Halilodzic. Ce dernier, arrivé pendant le sprint final, n’a pas pu empêcher la relégation du FC Nantes.

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Face à cette crise, les Kita exigeaient un tacticien aguerri, capable de dompter les pièges de la Ligue 2. C’est désormais chose faite. L’objectif est d’insuffler une nouvelle dynamique pour quitter au plus vite un championnat que les Jaune et Vert n’avaient plus fréquenté depuis treize ans.

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Le banc nantais, Michel Der Zakarian y a ses habitudes. Son histoire avec le club s’est écrite en deux grands chapitres, marqués par le succès mais aussi par les tensions. 2007-2008 : lors de son premier mandat, il propulse le club en Ligue 1 dès sa première tentative. 2012-2016 : durant son second passage, il réédite l’exploit en décrochant la montée en 2013, installant ensuite solidement l’équipe dans l’élite.

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Son aventure s’était achevée sur fond de désaccords profonds avec le président Waldemar Kita. Le passé est désormais mis de côté. L’heure est à la reconstruction. Le défi s’annonce immense pour l’ancienne gloire nantaise. Contrairement à ses précédents mandats, le contexte actuel impose une urgence. Le coach va devoir recomposer un effectif traumatisé par la relégation, et ce, dans un laps de temps. Les joueurs retrouveront le chemin des terrains dès le mercredi 24 juin pour la reprise de l’entraînement.