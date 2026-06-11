Mercato SRFC : Un cador allemand débarque pour une star  

Djaoui Cissé envisage de quitter le SRFC pendant ce mercato estival. Un cador de Bundesliga se positionne pour le recruter.

Mercato SRFC : Stuttgart craque pour Djaoui Cissé

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Le SRFC pourrait perdre sa pépite Djaoui Cissé pendant ce mercato estival. Un prétendant de poids s’active en coulisses : le VfB Stuttgart. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club allemand a flashé sur le milieu de terrain de 22 ans.

L’Europe s’arrache le jeune Français. Outre l’intérêt concret de Stuttgart, Leeds United et le Bayer Leverkusen surveillent attentivement sa situation. Le mercato estival s’annonce donc particulièrement agité pour le joueur, dont le profil séduit par son immense potentiel de progression. Cissé a les atouts pour évoluer dans un club de haut niveau.

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Cette saison, il a encore montré de très belles qualités. Ce qui attire les prétendants. Le jeune crack tricolore veut quitter le navire cet été parce que le nouveau coach Franck Haise a réduit son temps de jeu. Mais Rennes veut garder son joueur. Le club breton refuse a priori de vendre son milieu de terrain, solidement verrouillé par un contrat courant jusqu’en juin 2030.

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Toutefois, la perspective de disputer la C1 fait cogiter le joueur. Djaoui Cissé pourrait ainsi forcer son départ et pousser ses dirigeants à négocier. De toute évidence, le Stade Rennais cédera si une offre financière XXL atterrit sur son bureau. Un bras de fer se précise. Transfertmarkt évalue le jeune meneur de jeu à 10 millions d’euros.