Mercato OM : Accord scellé pour cet international italien ?  

Emerson Palmieri pourrait quitter l’OM cet été et prendre la direction de l’Italie. La Juventus Turin envisage de passer à l’attaque.

Mercato OM : La Juventus lorgne Emerson Palmieri

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L’OM pourrait céder son défenseur Emerson Palmieri pendant ce mercato estival. Or, l’Italien affichait récemment sa fidélité. Lié au club jusqu’en 2027, le latéral se disait prêt à prolonger l’aventure olympienne, à condition que sa direction lui maintienne sa confiance.

Mais l’appel de la Juventus change la donne. Face à l’intérêt concret des Bianconeri, un départ est bien possible. Marseille doit vendre. Un grand ménage s’annonce cet été. Les départs vont s’enchaîner. Plusieurs raisons poussent l’état-major vers cette décision. Le club affiche un déficit. Pour renflouer les caisses, la direction s’en remet au sacrifice de grosses valeurs marchandes, à l’image de Mason Greenwood.

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Les déceptions sportives pousseront certains éléments vers la sortie. Des joueurs cadres, courtisés par des cadors européens, réclameront leur bon de sortie. C’est précisément dans cette dernière catégorie que s’inscrit désormais Emerson Palmieri. Une offre séduisante pourrait tout faire basculer. Le journal La Gazzetta dello Sport confirme l’intérêt de la Juventus.

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Les Bianconeri cherchent à anticiper le départ probable d’Andrea Cambiaso. Si la priorité absolue des dirigeants italiens reste l’Anglais Djed Spence (Tottenham), le profil du Marseillais séduit énormément. Sa polyvalence est un atout. Performant dans son couloir gauche, il peut aussi dépanner en charnière centrale. L’entraîneur turinois, Luciano Spalletti, connaît parfaitement le joueur pour l’avoir managé à l’AS Rome.