Mercato OM : Longoria veut porter un coup fatal à Marseille

Après son départ de l’OM, Pablo Longoria pourrait revenir jouer un sale coup à son ancien club au cours du mercato. Alors que Marseille tente de stabiliser son effectif avant une saison importante, le dirigeant espagnol serait impliqué dans une opération susceptible d’affaiblir les ambitions olympiennes.

Mercato OM : Facundo Medina dans le viseur de Longoria

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Le nom de Facundo Medina anime déjà les discussions autour du mercato marseillais. Arrivé avec l’étiquette d’un défenseur capable d’apporter de la solidité et du caractère, l’international argentin représente aujourd’hui l’un des actifs les plus précieux du club phocéen.

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Selon les informations relayées par TyC Sports, River Plate s’intéresse de près à sa situation. Le géant argentin souhaite renforcer son secteur défensif et considère Medina comme une cible crédible. Des premiers échanges auraient déjà eu lieu afin d’évaluer la faisabilité d’un retour au pays.

Longoria pourrait jouer un rôle décisif

L’un des éléments les plus marquants de ce dossier concerne l’influence de Pablo Longoria. Désormais installé à River Plate, l’ancien patron marseillais disposerait d’une connaissance parfaite du joueur et de son environnement, un avantage considérable dans une négociation de cette ampleur.

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Cette proximité pourrait permettre au club argentin de gagner du terrain dans les discussions. Pour Marseille, la situation mérite une attention particulière car perdre un défenseur de ce profil obligerait la direction à revoir une partie de sa stratégie estivale.

Un dossier stratégique pour l’avenir de Marseille

Le contexte économique complique encore davantage l’équation. Entre les décisions attendues des instances financières et la nécessité d’équilibrer les comptes, aucun élément de l’effectif ne semble totalement à l’abri d’un mouvement cet été. L’expérience montre que les clubs argentins rapatrient rarement des internationaux évoluant en Europe sans projet ambitieux.

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Après les arrivées annoncées de Nicolás Otamendi et la piste Mauro Arambarri, River Plate affiche clairement ses intentions. Pour l’Olympique de Marseille, conserver Facundo Medina serait bien plus qu’un simple dossier mercato : ce serait un signal fort envoyé à ses concurrents et à ses supporters.