Mercato : C’est officiel, l’OL frappe un joli coup au PSG !

L’OL a levé l’option d’achat du prêt de Noham Kamara, arrivé en provenance du PSG en janvier dernier. Les deux clubs ont confirmé la nouvelle ce mercredi après-midi.

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C’est officiel. Noham Kamara, d’abord prêté par le PSG, est désormais Lyonnais. L’OL a levé son option d’achat qui s’élevait à 4,1 millions d’euros. Arrivé en janvier dernier en provenance du Paris Saint-Germain sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Noham Kamara reste à l’Olympique Lyonnais.

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Ce mercredi, l’OL a annoncé avoir levé l’option d’achat de l’international U20, qui est désormais sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2030. Pour le conserver, Lyon a envoyé un chèque de 4,1 millions d’euros, avec 2 millions de bonus potentiels. Le PSG conserve aussi 20% sur une éventuelle plus-value future.

« L’Olympique Lyonnais informe avoir levé l’option d’achat de l’international français U20 Noham Kamara. Arrivé du Paris Saint-Germain cet hiver sous forme de prêt, le défenseur est désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2030. Le montant du transfert définitif s’élève à 4,1 M€, assorti d’un maximum de 2M€ de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value future », écrit le club de Michele Kang dans un communiqué.

Formé en région parisienne puis au PSG, Noham Kamara s’est intégré ces derniers mois au groupe de Paulo Fonseca, aux côtés notamment de joueurs expérimentés à son poste comme Moussa Niakhaté ou Clinton Mata. Auteur de 2 apparitions en Ligue 1 avec l’OL, le défenseur de 19 ans sera présent à la reprise du groupe professionnel le 29 juin prochain.

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« Formé au Paris Saint-Germain et prêté à l’Olympique Lyonnais depuis le mois de février dernier, Noham Kamara s’engage définitivement avec le club rhodanien. Le Titi parisien de 19 ans a disputé trois matches en professionnel sous les couleurs Rouge & Bleu.

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