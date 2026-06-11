Mercato OM : Pablo Longoria négocie un accord dans l’ombre

Quelques mois après son départ de l’OM, Pablo Longoria est dejà de retour aux affaires. Le nouveau directeur sportif de River Plate ambitionne même de recruter au sein de l’effectif marseillais.

Mercato : Pablo Longoria tente de déloger Facundo Medina de l’OM

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Pablo Longoria pourrait jouer un sale coup à son ancien club en cette période de mercato. Il le sait. L’Olympique de Marseille est confronté à un déficit budgétaire immense. Plus de 105 millions d’euros de pertes selon le dernier rapport de la DNCG. L’OM devra donc dégraisser son effectif afin de satisfaire aux exigences de l’instance.

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Plusieurs joueurs seront invités à s’en aller. Et si les noms de Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Pierre-Emile Hojbjerg figurent en tête de liste, Facundo Medina n’est pas épargné. Le défenseur argentin a récemment été transféré définitivement à l’OM pour 18 millions d’euros.

Début des négociations

L’ancien capitaine du RC Lens, bien installé dans le projet OM, attise tout de même des convoitises venues de son pays natal. TyC Sports assure que River Plate s’est renseigné sur le joueur de 27 ans. Pablo Longoria, fort de sa grande connaissance du vestiaire olympien, mènerait même déjà les discussions.

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Le dirigeant italien tenterait de convaincre Facundo Medina à franchir le cap pour un retour au pays. Reste à savoir si l’international argentin se laissera séduit par ce discours. Les discussions devraient s’intensifier dans les jours à venir.